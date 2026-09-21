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油價下跌…美股期指盤前攀漲！但大摩示警短線恐挫7%

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
摩根士丹利的報告說，若能源價格再度攀升、債券市場波動加劇，或金融情勢進一步收緊，美股大盤的標普500指數短期內可能下跌多達7%。路透。
摩根士丹利的報告說，若能源價格再度攀升、債券市場波動加劇，或金融情勢進一步收緊，美股大盤的標普500指數短期內可能下跌多達7%。路透。

隨著油價下跌，美股期指21日盤前攀漲，道瓊指數期貨漲逾400點，標普500指數期貨揚升0.7%，那斯達克100指數期貨漲1.2%。但摩根士丹利的策略師警告，若能源價格再度攀升、債券市場波動加劇，或金融情勢進一步收緊，標普500指數短期內可能下跌多達7%。

由威爾森（Michael Wilson）領導的大摩策略師團隊在最新報告中指出，近期企業強勁的獲利表現，使美股得以承受美國公債殖利率走高的壓力。他並表示，如果金融情勢進一步收緊、或能源價格大幅上漲，導致市場修正進一步惡化，標普500指數短期可能下探至7,100點，較上周五收盤下挫約7%。

不過，威爾森並未因此轉為看空美股，他預期，隨著11月中期選舉逼近，市場波動性可能加劇，但企業獲利前景仍相對強韌，年底可能出現反彈，標普500指數有望挑戰8,000點，較目前水準高出近5%。

自8月中旬創下歷史新高以來，標普500指數一直處於震盪走勢，因為市場擔憂通膨前景，10年期美國公債殖利率徘徊在5%左右。投資人也關注能源市場，西德州原油價格已回落至每桶100美元以下，但仍比7月的低點高出43%。

美國聯準會上周睽違三年首度升息，市場持續關注其對抗通膨的決心及後續利率政策。儘管利率與能源價格帶來壓力，投資人目前仍維持相對樂觀態度。標普500指數距離歷史高點僅約2%，而今年第2季企業財報表現強勁，也為股價提供支撐。

摩根大通和高盛等公司的市場策略師也表示，股市應會繼續受惠於穩健的企業獲利，但美銀（BofA）的團隊則警告，企業獲利正在放緩，投資人目前的布局仍太樂觀。

大摩 美股 短線 道瓊指數 標普 油價

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