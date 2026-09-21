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延續上周漲勢！比特幣攻破8.5萬美元 但後市面臨強勁逆風

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
比特幣21日延續上周五漲勢，一度漲到超過85,000美元。路透
比特幣21日延續上周五漲勢，一度漲到超過85,000美元。路透

最大加密貨幣比特幣21日延續上周五開始的漲勢，一度大漲逾5%至超過8.5萬美元，達到八個月高點。

彭博資訊報價顯示，比特幣21日盤中最高大漲5.1%至85,222.49美元；第二大加密幣乙太幣以及瑞波幣等其他加密幣也同步上漲。

上周最後兩天，美國現貨比特幣ETF浮現投資人需求回升跡象，17、18日總計吸引5.93億美元資金流入，抵銷前兩天的資金大舉外流，並使上周的資金流動呈現淨增加600萬美元。比特幣18日大漲逾6%。

選擇權交易平台Deribit上的比特幣未平倉合約，以買權為主，顯示市場看多。該平台上的比特幣買權合約達到逾27.2萬口，賣權合約則只有15.4萬口。

儘管上周川普政府的重要加密幣法案在國會闖關失敗，以及美國聯準會（Fed）三年來首度升息，但美國證管會17日為代幣化股票在美國交易開了綠燈，幫助提振了市場氣氛。

不過，鑒於總體經濟面對的強勁逆風，原油價格仍超過每桶100美元、美國公債殖利率也居高不下，交易員並不認為這波漲勢得以持久。

BTSE營運長Jeff Mei表示，「本周沒有什麼特別值得注意的爆炸性消息，但Fed官員的任何鷹派或鴿派發言，都可能影響市場」。

比特幣 加密貨幣 美國 Fed 公債殖利率

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