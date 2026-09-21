川習會前…美中官員針對貿易、AI會談釋正面訊號 亞股多收紅

川習會預計本週稍後登場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）昨天說與中國官員針對貿易及人工智慧（AI）舉行的會談「非常成功」，這對市場釋出正面訊號，亞股今天多收紅。

法新社報導，全球股市上週表現不一，各國央行正致力壓抑通膨，其中美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日宣布升息1碼（0.25百分點），歐洲中央銀行（ECB）和日本銀行近來也各升息1碼。

貝森特與中方進行會談，為美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平24日於華府舉行川習會鋪路。

新華社稍早披露，習近平應川普邀請，將於9月23日至25日赴美國進行國是訪問。

亞股方面，香港、上海、台北、首爾及威靈頓股市收高，雪梨和馬尼拉股市收盤大致與上一個交易日持平。東京股市適逢連假休市。

美國與伊朗交火長達數月，推升國際油價飆漲，使各國貨幣當局面臨壓力日增，這場戰爭迄今未見明顯停火跡象。

凱投宏觀分析師馬修斯（Thomas Mathews）談到川習會表示：「基於近來油市和債市波動，中國針對伊朗議題可能採取的任何合作舉措，或許是最有可能左右市場的因素。不過，考慮到中國目前顯然不願提供協助，投資人或許不該抱太大期待。」