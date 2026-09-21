菲律賓打造先進製造基地 盼招攬台積電與鴻海

菲律賓政府積極打造先進製造基地並參與美國主導的「矽盛世」計畫，菲律賓軍事基地改建發展局（BCDA）表示，現已有一家台灣企業進駐，未來盼也能吸引台積電與鴻海等高科技企業前去投資。

BCDA局長賓坎（Joshua Bingcang）今天在菲律賓外國記者協會（FOCAP）辦理的論壇中回答中央社提問表示，這家台灣企業目前已在菲律賓新克拉克市（New Clark City）取得約30公頃土地，並計畫再預留60公頃。

賓坎未公開這家台灣企業的名稱，但透露它第一期投資額約10億至15億美元，預計每年出口額約10億至12億美元。

他說，這家台灣企業預計10月開始建廠，將會派遣工程師赴台受訓，返菲後協助安裝機械、建立生產線及系統，以及訓練其他員工。

賓坎表示，「這家公司把營運體系分享給我們…對我來說，這就是技術移轉」。

賓坎說，BCDA正招攬先進製造業者前去新克拉克市投資，台灣的台積電及鴻海等企業都在菲律賓的「希望清單」之內，待新克拉克市生態系統到位，將正式向這些公司發出投資邀請。

他並透露，目前另有3項先進製造投資案正在洽談，包括一家韓國企業、一家預計來自台灣的企業，以及一家已進行實地考察的新加坡企業。

新克拉克市位於呂宋島中部，總面積約9450公頃，BCDA希望將其打造為智慧、綠色且具防災韌性的現代城市，並透過機場、物流、能源、先進製造、教育及研究等設施，連結「呂宋經濟走廊」（Luzon Economic Corridor），形成完整產業生態系。

同時，新克拉克市也是美國主導「矽盛世」（Pax Silica）倡議的重要落點，BCDA規劃在市內開發約1600至1620公頃的高科技產業基地，聚焦半導體、先進製造及支援人工智慧（AI）的相關產業。

水電供應是新克拉克市及「矽盛世」能否吸引高科技企業的關鍵。賓坎說明，「矽盛世」開發案將擁有一條專屬河流供水，並建設地下水壩以及雨水收集設施，以確保供水需求。

電力方面，BCDA規劃專用發電及離網供電設施，並提高再生能源比重，包括太陽能、廢棄物轉能源、天然氣發電廠以及電池儲能等，為先進製造業提供穩定、具競爭力且潔淨的能源。

另一方面，菲律賓貿工部次長羅多佛（CeferinoRodolfo）在論壇上表示，菲律賓參與美國主導的「矽盛世」倡議，是為了提升半導體、電子及關鍵礦物等產業在全球供應鏈的附加價值，並非在特定國家或供應鏈中選邊。

羅多佛也澄清，「矽盛世」計畫不會在新克拉克市興建大型AI資料中心，而是以製造為核心吸引高附加價值產業，協助菲律賓從附加價值較低的供應鏈角色，向上游及高階製造移動。

他也強調，雖然先前美方提過計劃在新克拉克市設立「經濟安全特區」（Economic Security Zone），但區內的美方投資人不會享有外交豁免權。