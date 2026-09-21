若有機會和習近平對談會說什麼？一文掌握黃仁勳接受CBS訪問全內容

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在接受CBS訪問時暢談各種議題，並證實本周將出席川普為中國代表團安排的國宴。黃仁勳說，他會跟習近平說建議，各國互相分享AI實踐方式與建立全球標準，並希望美中在軍事及國安領域之外，應盡可能加強合作。

黃仁勳首先駁斥人工智慧（AI）可能在2030年毀滅人類的說法，呼應美國總統川普主張先落實現有法律，而非急於加強AI監管的主張。他也反對Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）呼籲禁止向中國出售先進AI晶片，強調美國企業不應拱手讓出全球市場商機，並表示希望與中國大陸合作制定AI安全標準。

黃仁勳指出，阿莫戴及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對AI安全的關切並沒有錯，但宣稱AI可能在十年內毀滅人類，既沒有事實根據，也缺乏科學依據。他更斷言，2030年成為世界末日的機率是零，認為恐嚇民眾沒有必要，而且不負責任，「先做務實的事，然後我們再來討論理論上的問題。但不要連實際的事情都還沒做，就開始討論理論上的問題」。

他並呼應川普的立場，認為應先落實現有法律，而非急於制定新的AI監管規定，甚至質疑部分業者要求加強監管，實際上可能是希望免於承擔現有法律責任。

對於阿莫戴主張禁止向中國出售先進AI晶片及半導體製造設備，黃仁勳直接駁斥，強調他「完全不同意」全面禁止中國取得美國產品的主張。他表示，美國最先進的技術理應優先供應本國企業，但美國AI產業的各個環節，都應積極爭取全球市場。他更兩度強調：「我們的商業機會，不是他（阿莫戴）可以擅自放棄的。」美國企業應積極競爭，爭取全球市場。他也強調輝達Vera Rubin領先中國大陸的技術好幾年。

黃仁勳也證實，將出席川普為中國國家主席習近平舉辦的國宴。被問及若有機會與習近平討論AI安全，會對他說什麼。他表示，會建議各國在AI從實驗室走向實際應用之際，分享最佳實務經驗，甚至制定全球性的產品標準。他指出，中國希望安全發展AI並實現繁榮，美國也有相同願望。除了軍事及國家安全等無法合作的領域，兩國應盡可能加強合作。

針對美國民眾反對在自家社區興建資料中心，黃仁勳坦言，業者應更早與當地居民溝通，並協助改善電網、道路及學校等基礎建設，甚至降低居民的稅負與電費。他表示，新一代資料中心的冷卻系統已能循環用水，大幅降低冷卻需求，業者也應投資發電設施，協助強化當地電網。他強調資料中心對電網的貢獻，不僅能提高電網韌性，還能降低電力成本，與外界擔憂資料中心推高電價的看法恰恰相反。

黃仁勳並將資料中心比喻為新型製造業，指出AI工廠將能源與資料轉化為智慧，正為美國創造大量建築工人、電工及其他藍領工作機會，成為美國數十年來難得的重新工業化契機。