網路犯罪集團角力檯面化 ShinyHunters劫持對手網站

全球最知名網路犯罪集團之一的ShinyHunters今天表示，他們已劫持主要競爭對手cl0p的暗網（dark web）網站，使得這場暗中醞釀的恩怨浮上檯面。

數位勒索集團ShinyHunters以發動資料竊取行動聞名。該集團表示，已於18日攻入網路犯罪集團cl0p的暗網網站，他們發現cl0p的軟體存在漏洞，並利用該漏洞建立對cl0p基礎設施的廣泛控制權。

ShinyHunters在與路透社的線上聊天中表示：「基本上，我們現在完全擁有他們了。」

cl0p未回覆路透社多次尋求置評的訊息。路透社今天嘗試造訪cl0p的暗網網站時已連不上，但根據網路犯罪研究平台eCrime.ch保存的截圖，該網站昨天曾顯示「網域已被ShinyHunters接管」字樣。

兩名網路安全專家告訴路透社，這場衝突看來是真的。

總部位於美國明尼蘇達州的Ascent Solutions威脅情報部門經理帕森斯（Brandon Parsons）表示：「暗網上的鬥毆確實存在。」

總部位於德州的SpyCloud資安研究資深主管盧森（Joe Roosen）則說，他從沒看過有網路犯罪集團如此公開槓上另一個集團。他說：「這確實出乎意料。我很少有機會看到這些罪犯互鬥。」

ShinyHunters表示，他們與cl0p之間的分歧，源自去年一起偷竊行為。

ShinyHunters告訴路透社，他們率先發現甲骨文（Oracle）旗下E-Business Suite（EBS）應用程式有個當時尚未公開的漏洞。

但後來利用EBS漏洞竊取資料的是講俄語的網路犯罪集團cl0p，谷歌（Google）一名分析師估計，受害企業超過100家。

根據ShinyHunters的說法，隨著雙方爭端持續惡化，cl0p揚言公開ShinyHunters數名成員的身分。ShinyHunters則反過來威脅要公開cl0p的內部運作細節。

路透社無法立即確認ShinyHunters對這場恩怨的說法是否屬實。

cl0p被視為最活躍且最具創新能力的網路犯罪集團之一，主因他們擅長尋找並利用企業軟體的漏洞。

2023年，cl0p利用檔案管理軟體MOVEit的漏洞，從600多家公司竊取數千萬人的資料。上個月，cl0p又聲稱從全球近50家公司竊取大量資料，受害企業包括飛利浦（Philips）、殼牌（Shell）、金融服務技術供應商Fiserv和奇異公司（GE）。

ShinyHunters同樣十分活躍。今年4月，該集團聲稱從遊戲開發商Rockstar Games竊取數百萬筆商業紀錄，受到媒體關注。Rockstar Games是「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）的開發商。

5月，ShinyHunters又發動一起以教育工具Canvas為目標的駭客攻擊，在美國各地學校引發大亂。

人工智慧（AI）公司Anthropic本月表示，發現與ShinyHunters有關的駭客試圖利用其工具。