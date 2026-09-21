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南韓啟動韓元24小時支付測試 外資明年可在境外交易韓元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓央行啟動韓元全天候支付系統測試，為明年開放海外投資人在境外交易及結算韓元鋪路。圖為南韓工作人員搬運韓元現鈔。法新社
南韓央行啟動韓元全天候支付系統測試，為明年開放海外投資人在境外交易及結算韓元鋪路。圖為南韓工作人員搬運韓元現鈔。法新社

南韓央行周一上午9時啟動韓元全天候支付系統測試，為明年進一步開放外資交易韓元鋪路。

南韓央行表示，首批有四家南韓銀行參與，其中兩家已完成總額14億韓元（約100萬美元）的交易。外國銀行也將加入測試，但時間尚未敲定。

南韓正逐步建立韓元全天候交易與結算機制。南韓境內美元兌韓元交易已於7月改為24小時制，而海外投資人也將於明年1月起，獲准在南韓境外彼此交易、轉移和結算韓元。

首爾當局今年宣布這些措施，盼讓全球投資人更容易進入韓元市場，並爭取MSCI將韓股升級為已開發市場。南韓央行表示，將持續監測系統運作、改善系統，並增加參與機構。

韓元 南韓 外資

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