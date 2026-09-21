人形機器人有多熱？路透揭去年售「這個數」 美銀估今年出貨9萬台

路透報導，根據國際機器人聯合會（IFR）的統計，去（2025）年全球用於工業及專業服務的人形機器人，銷量約7,000台。這項初步統計，與市場預期人形機器人未來幾年將快速成長，形成強烈落差。

總部位於法蘭克福的IFR，對人形機器人的定義是：外觀近似人類，並能在人類活動的環境中自主運作，但不必具備雙腿。

IFR秘書長Susanne Bieller表示，人形機器人的數量仍僅占全球整體機器人總數的「一小部分」。

相較之下，2024年全球安裝大約54.2萬台傳統工業機器人，當年另售出約19.9萬台用於運輸、餐旅與清潔的服務型機器人。

2025年工業及服務型機器人的完整數據，將於9月24日公布。

Bieller指出，2025年售出的人形機器人，有許多並未實際投入生產工作，而是由研究機構或企業購買，用於蒐集資料、改進AI模型。汽車製造商是重要的早期採用者，但目前仍處於測試階段，每家工廠使用的機器人通常只有個位數，有時達兩位數。

美國銀行全球研究預估，今（2026）年人形機器人的出貨量可達9萬台，到2030年增至120萬台。IFR的統計是依據供應商和各國產業協會的資料，不包括消費型和軍用人形機器人，醫療機器人也另行分類。