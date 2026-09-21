黃仁勳：AI巨頭喊放慢腳步 恐為託詞卸責把關

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時，駁斥人工智慧（AI）可能在未來10年內導致人類滅絕的警告，還說這類預測只是「末日論述」。

英國廣播公司（BBC）報導，黃仁勳受訪時說，2030年絕對不會是世界末日，AI毀滅世界的機率是0%，還說沒必要嚇唬人，這是非常不負責任的行為。

近幾週來，研究人員陸續警告這項技術可能帶來的風險，使AI安全問題爭論升溫；部分業界高層甚至呼籲放緩AI模型的開發速度。

曾在美國AI新貴Anthropic任職的考克森（JacobCoxon）先前在社群媒體貼文聲稱，AI開發者真心相信，在這個10年結束前，這項技術會將人類全數消滅。

考克森的擔憂掀起外界對AI風險的爭論，包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）和Sam Altman等業界高層都呼籲放緩AI發展速度。

黃仁勳表示，這類預言「沒有科學根據」，並補充說，確保業界以負責任的方式開發產品，符合輝達自身利益。

他說：「輝達的成功與產品和服務能否安全上線直接相關。如果我們無法持續做到，公司價值就會大打折扣。」

黃仁勳指出，部分AI業者高喊「放慢腳步」，可能是希望針對其產品可能造成的危害尋求責任豁免。

他說：「讀懂這些人字裡行間的意思，就會發現他們其實不是要求制定更多法規，而是要求免除現有法律所規範的責任，我認為這才是問題。」

美國總統川普也試圖淡化外界對AI風險的疑慮。

黃仁勳14日出席在洛杉磯舉行的All-In Summit活動時，在台上意外接到川普來電，兩人均駁斥外界對人工智慧（AI）可能「接管世界」的疑慮，川普在通話中批評放緩AI發展的呼聲，並將相關疑慮斥為「騙局」。