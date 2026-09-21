日本今起連休三天！股市也放假 日圓匯率恐劇震 慎防官方偷襲干預

日圓匯率本周可能面臨劇烈波動及進一步走貶的風險。由於日本從本周一（21日）到周三適逢連假、連休三天，日股休市，而匯市交易流動性預料降低，加上投資人對日本銀行（BOJ，央行）未能針對未來升息步調提供更明確的指引感到失望，都可能令日圓承受壓力。

日本自上周六（19日）起展開五天連假，因本周一至周三分別為敬老日、國民休息日及秋分日，日本股市將連續休市三天，東京外匯市場通常仍有基本運作與報價，但因日本本地銀行與企業多數放假，市場流動性與交易量會明顯降低。

日圓上周重貶逾2% 官員啟動「匯率檢查」阻急貶

彭博資訊報導，日圓匯率今天盤初報157.06日圓兌1美元，貶值0.11%，而上周五日圓一度重挫1.3%，當天日銀兩名理事對升息投下反對票。隨後有報導指出，日本官員已要求市場參與者進行「匯率檢查」，這通常被視為當局可能進場買進日圓的前兆，但日圓跌幅僅略為收斂。日圓上周貶值逾2%，為近一年來最大單周跌幅。

凱投宏觀資深市場經濟學家賴利（James Reilly）在報告中表示：「就像近期多數日圓在日銀會議前走強的情況一樣，日銀再次讓這波漲勢停止」，「可以合理地說，日圓兌美元要出現實質性轉強，將取決於美國方面的因素」。

上述「匯率檢查」的報導，也凸顯日本當局可能再次進場干預、阻止日圓進一步走弱的風險，這可能引發劇烈的價格波動，讓交易人士承受損失。由於日本直到周三都處於假期期間，市場流動性預料較為稀薄，這也可能放大任何官方干預措施的影響。日本4月底至5月初黃金周假期期間，就曾出現類似情況；當時日圓貶破160日圓兌1美元後，日本當局進場干預。

日銀升息訊號喜憂參半 專家：日圓轉強關鍵看美國

最近一輪日圓干預始於7月底，當時美國與日本聯手進場，日圓因此升值逾6%。儘管日圓漲勢在9月8日觸及152.89日圓兌1美元後見頂，但直到上周，一些投資人對日圓仍抱持相對樂觀的看法。

HSBC亞洲外匯研究主管Joey Chew在報告中表示，「我們原本在思考，美元兌日圓匯率是否正處於轉折點。現在我們評估，近期事件，包括聯合干預，以及僅時隔三個月就進行第二次升息，頂多只能讓美元兌日圓匯率趨於穩定，而不足以觸發貶值趨勢。」

日銀總裁總裁植田和男在上周五升息後，對未來升息路徑釋出的訊號喜憂參半。他指出政策制定的階段已經發生轉變，展現偏鷹派的立場；但同時表示，目前很難判斷本輪緊縮周期的最終利率水準，對未來升息速度則沒有透露太多訊息。

交換合約市場目前反映，日銀在10月底下一次政策會議升息的機率不到20%，至於12月升息的機率則接近90%。