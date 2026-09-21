美債短端兩頭熱！投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

聯準會（Fed）重啟升息後，美債短端同時成為投資人布局焦點和美國政府籌資主力。投資人認為，2年期公債殖利率已充分反映後續升息；美國財政部則可能在未來一年加發約1兆美元國庫券，以避開長債高昂的舉債成本。這股短債熱潮一面反映市場相信Fed終能壓住通膨，卻也加重政府的利率風險，並提高短債到期後重新籌資的壓力。

Fed上周升息後，2年期公債殖利率升至約4.75%，創多年新高，較2月低點上升約1.4個百分點。利率期貨顯示，市場預期未來一年還會升息約0.8個百分點，高於Fed官員預測的今年再升息一次、2027年維持利率不變。

部分投資人因而認為，短債殖利率可能升過頭。WisdomTree投資和固定收益策略主管弗拉納根（Kevin Flanagan）指出，2年期殖利率遠高於目前3.75%至4%的聯邦資金利率，顯示市場可能走在Fed前面。若通膨降溫，或實際升息幅度不如預期，2年期公債價格可望明顯反彈。

短債價格波動通常也小於長債，目前殖利率更是2024年以來最高，吸引投資人延長債券到期年限。不過，中東和烏克蘭戰事若持續推高能源價格，或美國經濟比預期強勁，Fed仍可能加大升息幅度。美國銀行甚至提醒，政策利率可能升破5%。

投資人增加短債部位之際，美國財政部也更加仰賴短期融資。美國銀行預估，截至2027年9月的一個會計年度，美國將淨發行約1.07兆美元國庫券；摩根大通預估2027年發行1.09兆美元，高盛則估計為9,610億美元。

美國銀行估計，屆時流通在外國庫券將增至約8兆美元，占可交易美國公債24.3%，高於財政部借款諮詢委員會長期設定的約20%目標，也接近疫情期間高點。國庫券在一年內到期，殖利率約4.4%，低於10年期公債的約5%和30年期的5.3%，可暫時壓低借款成本，卻也使政府更容易受到利率上升影響，並加重短債到期時的資金周轉壓力。

美國銀行美國利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）警告，大量發行短債，可能使政府利息支出更高、波動也更大。支持者則認為，以歷史水準衡量，目前比率尚未嚴重失衡。貨幣市場基金資產達8兆美元，Fed和穩定幣業者也持續買進國庫券，市場仍有充足需求。

長債殖利率攀升的原因，則關係到股市後勢。10年期殖利率今年從4.17%升破5%，可能反映經濟強勁、AI投資帶動企業大量發債及通膨壓力，也可能代表投資人憂心政府債務、政策反覆和美國信用。

債市顯示，未來十年平均通膨預期僅從2.25%升至2.33%，殖利率升幅主要來自實質利率，顯示市場仍相信華許能把通膨壓回2%，但認為強勁經濟需要更高利率。至於反映長期風險的期限溢價，Fed兩套模型卻得出相反結果，使美債上漲究竟出於經濟強勁還是信用疑慮，仍難斷定。

這項差異也牽動股市。若殖利率上升源自經濟和獲利成長，股市仍有支撐；若源自通膨及財政疑慮，高利率就會持續壓抑股價。過去200個交易日，美國10年期公債殖利率上升時，標普500指數往往下跌，兩者反向連動的程度為1997年以來最明顯，顯示高殖利率對股市的壓力大增。