美中官員在紐約展開會談，為川普周四在白宮接待習近平預作準備，並尋求延長11月到期的貿易休兵。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

川習會前紐約探路 美中拚AI、稀土協議

美國財政部長貝森特和中國大陸副總理何立峰率團與會，議題涵蓋貿易、投資、AI、稀土及伊朗戰事。福斯新聞引述消息人士報導，雙方正尋找共同立場，希望就AI和稀土擬出可能達成的協議，供川普在峰會前決定是否接受。美方也將要求北京履行採購美國農產品的承諾，並討論降低能源、農產品等貿易障礙。AI已成美中新爭點，但雙方仍可能討論防範共同風險，避免兩國AI體系分道揚鑣。

利雅德拉空襲警報 國際油價逼105美元 美伊醞釀會談

中東供應風險升高，國際油價周一上漲，布蘭特原油逼近每桶105美元，西德州原油約101美元。沙烏地阿拉伯周末對首都利雅德發布空襲警報，為3、4月戰事高峰以來首見，紅海沿岸城市延布也接獲警報。川普表示，本周聯合國大會期間可能和伊朗總統裴澤斯基安會面；卡達總理則說，美伊正透過卡達傳話。美伊戰事干擾荷莫茲海峽能源運輸，推升油價今年大漲逾70%，但美軍表示，海峽原油和液化天然氣運量已升至六個月新高。

美晶片股連四紅 本周 Fed 官員談話及川習會牽動盤勢

美國晶片股連四日上漲，帶動標普500和那斯達克18日各漲0.2%和0.4%，道瓊則小跌95點；周線僅那斯達克上漲0.7%。費半指數大漲2.8%，台積電ADR漲1%；SanDisk勁揚10.9%，並將納入標普100指數。不過，美國10年期公債殖利率盤中再觸5%，通膨和中東戰事疑慮仍壓抑買氣。Fed上周升息1碼，本周官員談話將提供後續升息線索。市場也緊盯24日川習會，AI競賽及半導體管制能否取得進展，將牽動權重達38%的科技股能否重新領軍，推升大盤再創新高。

日銀升息難救日圓 連假恐引爆160攻防

日銀升息後未明確暗示後續步調，加上兩名委員反對，日圓上周仍重貶逾2%，收156.88。日本連假至周三，交投清淡恐放大匯價波動和官方干預效果。市場認為，日銀詢價雖形同示警，但若緊縮腳步追不上Fed，日圓仍可能貶向160；要扭轉弱勢，還得看美國利率走向和日銀政策。

Gemini 也招認入侵三家企業！Anthropic 自費請人抓漏洞 但獨立性存疑

Google證實，Gemini在資安業者Irregular今年5月的測試中，意外入侵三家企業系統。其中一起因虛構企業和真實企業同名，Gemini猜出密碼後登入服務；另外兩起則利用公開儲存庫中的登入憑證進入系統。模型最後都停止行動，受影響企業也獲通知。OpenAI、Anthropic及Meta先前披露的入侵事件，同樣發生於這批測試。Anthropic則聘請埃森哲扮演「紅隊」，測試Claude防護措施，但費用由Anthropic支付，引發獨立性質疑。業界對是否放慢AI開發仍有分歧，川普、黃仁勳和祖克柏等人主張業者應能自律。