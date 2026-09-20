聽新聞
0:00 / 0:00

Anthropic創辦人：AI時代競爭下 文理學位可助勝出

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導

原是記者的美國人工智慧（AI）開發公司Anthropic創辦人之一克拉克（Jack Clark）大學主修英國文學和創意寫作，他表示自己所受的文學教育幫助他成為AI界具影響力的人物。

美國財經媒體「財星」（Fortune）報導，克拉克今年稍早在1場研討會上說：「我是文學系畢業的，我想你大概不會料到這樣的背景會是最先進AI公司的共同創辦人。」

他進一步表示：「事後證明，我學到的很多歷史及我們對於未來會想像哪種故事，都是有用的。這些教育以我想大多數人沒料到的方式，與AI極度相關。」

過去數十年由於電腦科學吸引力大增，美國科學、科技、工程、數學（STEM）學科的就學人口顯著成長。根據美國國家科學與工程統計中心（NationalCenter for Science and Engineering Statistics，NCSES）的資料，2000至2015年間，科學和工程學系註冊人數增加1/3多。

不僅如此，NCSES的資料還顯示，2013至2023年間，美國STEM就業人口成長達26%，反觀非STEM就業人口則僅成長9%。

然而，面對世界經濟發展越來越由AI驅動，年輕人如何在當中找到自身定位，克拉克認為，最好的方法可能是學會提出對的問題。

他說：「真正重要的是知道問對問題，以及當你將許多不同學科的洞見相互碰撞時，有直覺能判斷會產生哪些有趣的事。」

克拉克並表示，年輕人應該避免追求基礎或「機械式」程式設計的工作，因為未來重要性還會更強的學位，是要能夠「將廣泛不同學科加以綜合，並予以分析性思考」。

Anthropic AI 克拉克

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報邀跨世代對談 台積電營運長米玉傑：AI像3歲超人

台積電共同營運長米玉傑妙喻：AI像「三歲的超人」

人工智慧導致人類毀滅？拉奇：我不是AI末日論者

開學演講破百萬瀏覽！陽明交大教授為何勸大學生少用AI？

相關新聞

AI狂潮擋不住！今年全球半導體市場估翻倍 記憶體恐缺到明年

南韓當局在分析各產研機構預測後所發布的報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，比去年勁增一倍，2030年將續增至約2兆美元，反映儘管近來各界呼籲放緩人工智慧（AI）發展的呼聲升高，依然擋不住AI基建熱潮。

AI像超強颶風 吹翻科技巨頭的留才金招牌

儘管員工股票獎勵機制錯綜複雜，但長期以來一直是美國大型科技公司留住員工的重要動力，尤其是從2022年底以來，Meta、Alphabet、亞馬遜、蘋果和微軟這些科技巨頭的股價，都至少翻了一倍。

輕舟已過萬重山 巴隆：美股熬過兩場大考蓄勢待發

巴隆周刊（Barron's）報導，美股上周可謂經歷兩場大考，結果都表現優異，充分展現韌性，代表若有重大事件點火，市場或許有望繼續挑戰高點。

大陸推跨境數位貨幣平台去美元化 英媒曝沙國已退出

英國「金融時報」報導，沙烏地阿拉伯已退出由北京主導的「多邊央行數位貨幣橋」（mBridge）平台。中國正致力發展替代美元...

陳立武回顧終身成就 「我樂於當個不被看好的人」

英特爾執行長陳立武今天在矽谷分享自己的心路歷程，表示曾遭史丹佛與柏克萊拒絕，一路走來總是不被看好，但他樂於當個不被看好的...

Gemini資安測試 意外入侵3企業 黃仁勳仍強調：AI不會滅絕人類

谷歌證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，再添人工智慧(AI)安全疑慮。不過，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳則在周末播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)訪談節目中，談到AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應盡可能迅速發展AI。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。