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瘦瘦針遭控可能導致失明

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

GLP-1類減重藥物繼掀起與消化道相關副作用的訴訟後，如今再面臨可能引發突發性失明的集體訴訟。醫生和研究人員表示，現有證據尚不足證明俗稱「瘦瘦針」這類藥物，可能產生這種不良反應，但多國政府已要求藥廠須加註警示資訊。

部分最新科學研究表明，服用某些GLP-1類藥物，發生「非動脈炎前部缺血性視神經病變」（NAION）的風險可能增加。但也有醫生和研究人員表示，一些證據確實顯示，這類藥物可能使患者失明的風險增加近一倍，但仍只會導致極少數人失明，大約平均每1萬名服用該藥物的患者中，只有兩人會罹患這種疾病。

丹麥藥廠諾和諾德與美國禮來，近來都面臨這類訴訟；費城聯邦地區法院也提起一系列訴訟，指兩家公司的GLP-1藥物導致NAION，但均未充分警告患者。這兩家公司生產知名減肥藥和糖尿病藥物Wegovy、Ozempic和Zepbound。兩家公司都堅持，這些個人傷害訴訟毫無根據；禮來在法院文件中，稱自家藥物安全有效。

在官司結果出爐前，從日本到澳洲和英國與歐洲，部分國家已先要求藥廠，藥品標籤上須加註相關警告或資訊。美國目前尚無此類警告，但美國食品藥物管理局（FDA）於2024年底首次發現NAION可能與服用這類藥物相關後，正進行調查。

瘦瘦針 失明 減重 藥物

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