超級油輪短缺衝擊貿易 美國到亞洲運價提高兩倍

全球可用超級油輪數量不足，正導致運油成本上升，並使一些長途原油貿易不符經濟效益，使當前油市供給空前緊俏的情勢受到進一步干擾，也使油輪業成為股市大贏家。

超級油輪供不應求，已使長途油運業務缺乏吸引力，並促使煉油業儘可能在近處採購原油。例如從美國休士頓到亞洲的油輪運價為每批油貨運費達5,200萬美元，即每桶約26美元，約占西德州期貨油價的四分之一。在中東戰爭之前，運費通常只是購油成本的零頭。

一小群主導油輪市場的船東大為受益。全球最大油輪業者的股價上周創新高，市值接近700億美元。但石油貿易業者的風險在於運價飆漲可能使生意難以為繼，因為煉油業將無利可圖，使業者不再購買長途油貨。

載運200萬桶原油的極大型油輪從波斯灣到中國這條基準航線的每日租費已上漲120萬美元，且運費壓力正擴散到其他油運市場。石油貿易巨擘托克集團首席經濟學者拉辛表示，運費成本占油貨價值的比重提高，「現在已成為思考物流條件時的更重要問題」。

Vortexa船舶追蹤機構的數據顯示，近一周來從美國運往亞洲的石油流量已經下降，因為運價已提高約兩倍。一家日本煉油廠最近基於運途考量，已改買阿拉斯加原油，儘管原油品級不太適合煉油設施。

歐洲市場近距離原油價格也上漲。布蘭特期貨上周在每桶100美元附近，但現貨油價卻超過131美元。由於沙烏地阿拉伯10月停止對歐洲供油，使歐洲煉油廠忙於尋找替代油源。原先銷往中國大陸的安哥拉原油，也因運途遙遠，使銷貨遲滯。

亞洲煉油業購買美國原油時，已改用每艘載運量70萬桶的阿芙拉極限型油輪，不用極大型超級油輪；這使較小型油輪營收增加，載運量100萬桶的蘇伊士極限型平均日租費超過30萬美元。

目前穿越荷莫茲海峽的油輪需要更長時間，因為油貨需在阿曼附近換船；其他一些油輪則繞道非洲，航行數千里至地中海接取油貨。這將迫使亞洲買家棄中東而改買運程遙遠的美洲石油，導致運程拉長，並推升運價。