主權基金錢潮 滾滾來

為搶搭美國的人工智慧（AI）熱潮，各國主權財富基金及國有投資機構的資金持續流向北美，卻與中國大陸保持距離，反映當地房市憂慮揮之不去。

日媒報導，退休金基金等政府基金去年共投資北美1,540億美元，占這類機構投資總額的一半。雖然這些基金的規模持續壯大，對新興經濟體的投資額卻反而下滑，反映AI熱潮引發的資產配置不均。

研究業者Global SWF的資料顯示，2018年來，世界各國的政府投資機構配置約20%-30%的資金到美國資產，但這個比率去年急升至52%，今年上半年更進一步攀增至58%。

各國政府投資機構去年對大陸與印度等新興國家的投資額，降至500億美元，為七年新低；今年上半年投資額為250億美元，持續低迷。投資人之所以避開大陸資產，主因為當地房市不景氣，及北京加強控管資金流入。