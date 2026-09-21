美股熬過兩關卡 蓄勢上攻

美股上周可謂經歷兩場大考，結果有驚無險，充分展現韌性，代表接下來若有重大利多點火，第4季有望挑戰高點。

巴隆金融周刊報導，上周的第一個考為AI公司Anthropic呼籲放慢前沿AI模型的開發腳步，獲得OpenAI執行長奧特曼與OpenAI老闆的響應，並且激起產官界的熱烈討論，微軟也宣布在開發AI時加強限制。若AI產業放慢研發AI腳步，就不需要大量購買晶片，拖累晶片股暴跌。

第二場考驗是Fed和日銀相繼升息，且都暗示可能繼續提高利率，Fed的鷹派色彩更是超乎預期。

但這些發展都未在美股掀起重大波瀾，反映市場顯然認為，就算Fed今年再升息兩次，對標普500指數的影響也可能有限，因為企業對債務的依賴已大幅降低，且獲利成長率仍達約26%。更重要的是，Fed主席華許已獲得市場更多信任。

標普500指數8月4日以來始終在3.2%的區間內狹幅波動，為健康的盤整期，根據FactSet的數據，標普500指數的預期本益比已從今年初的22.2倍，降到這波盤整期初的20.3倍，如今更降至19.2倍。高盛首席美國股票策略師史奈德認為，股市短期價位未顯示泡沫跡象，代表可能正「蓄勢」準備再創新高，前提是企業獲利保持強勁，且經濟衰退仍非常遙遠。

放眼其他國家股市，彭博資訊策略師認為面對高利率前景，歐洲和日本企業獲利成長動能強韌等基本面，將能持續吸收貨幣政策緊縮的衝擊，而Fed升息帶動的美元升值，可能對新興市場造成較大壓力，Fed這輪升息循環的升幅預料沒有2022年那麼大，也相對減輕新興股市的負擔。