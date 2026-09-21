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韓所得再分配成效不彰

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

最新數據顯示，南韓所得再分配的成效，落至經濟合作發展組織（OECD）成員國末段班，凸顯經濟榮景未能雨露均霑。

韓聯社20日分析指出，OECD最新的2023年度數據，南韓的吉尼係數改善率為17.6%，僅有OECD平均值34.4%約一半，在有數據可比的29個OECD成員國排倒數第二，僅領先哥斯大黎加。

吉尼係數衡量所得不均，0意味著完全均等、1意味著完全不均。改善率的計算方式，是比較課稅前的「市場所得吉尼係數」，以及經課稅等收入再分配後的「可支配所得吉尼係數」。改善率低迷，意味課稅、退休金、社福等所得再分配措施，未能有效減少收入不均。

南韓2023年的市場所得吉尼係數為0.392，在納入比較的29個OECD國家中最低，代表所得分配最為平均。然而，計入稅負、退休金與福利給付後，南韓的可支配所得吉尼係數為0.323，排名降至第22。

韓國經濟產業研究院研究員金光錫（音譯）表示：「結果顯示，相較於其他OECD國家，南韓透過稅制等措施重新分配所得的成效相對薄弱。」

與此同時，南韓上半年薪資增幅高達3.1%，主要源自三星電子、SK海力士等半導體業者發放豐厚獎金。韓聯社的研究，時值南韓經濟在半導體出口暢旺助威下，正經歷強勁擴張期。

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