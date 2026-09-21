聽新聞
0:00 / 0:00

科技大咖拓點 星國商辦租金 漲風吹

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

新加坡力圖成為全球人工智慧（AI）樞紐，過去一年，Anthropic與OpenAI在內重量級AI業者，相繼在此設立據點大力擴張，推升當地商辦需求和租金

英國金融時報（FT）指出，部分企業集團洽談在新加坡擴大布局，承租更多辦公空間。當地房市原已相當吃緊，這會帶來更多壓力，市中心商辦租金預測未來一年可能上漲多達10%。房仲業者表示：「這是房東的好消息，未來12至18個月將出現實質的供給緊縮」。

OpenAI已在新加坡設立海外首座應用AI實驗室，宣布投資逾3億星元（2.37億美元），未來幾年將聘僱逾200人，並傳正洽談在市中心承租10萬平方英尺（約2,810坪）辦公空間。

Anthropic計劃10月在市中心開設辦公室。Google DeepMind也在新加坡成立研究實驗室，而法國AI新創公司Mistral在星國員工人數，年底前將增到至少100人。

新加坡將AI置於經濟戰略核心，把吸引高成長科技公司列為優先政策，但當地市中心少有新建案，促使業者爭搶日益稀缺的頂級商辦。

租金 商辦 新加坡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

Manus 估值衝40億美元 五億美元融資輪將完成

美AI四巨頭有意減緩研發 遭控聯合壟斷影響訂戶權益

台灣出口持續領跑 AI 紅利正在擴散

相關新聞

AI基建熱潮無法擋 全球半導體市場拚倍增 今年規模預估衝上1.6兆美元

南韓當局在分析各產研機構預測後所發布的報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，比去年勁增一倍，2030年將續增至約2兆美元，反映儘管近來各界呼籲放緩人工智慧（AI）發展的呼聲升高，依然擋不住AI基建熱潮。

美股熬過兩關卡 蓄勢上攻

美股上周可謂經歷兩場大考，結果有驚無險，充分展現韌性，代表接下來若有重大利多點火，第4季有望挑戰高點。

主權基金錢潮 滾滾來

為搶搭美國的人工智慧（AI）熱潮，各國主權財富基金及國有投資機構的資金持續流向北美，卻與中國大陸保持距離，反映當地房市憂慮揮之不去。

科技大咖拓點 星國商辦租金 漲風吹

新加坡力圖成為全球人工智慧（AI）樞紐，過去一年，Anthropic與OpenAI在內重量級AI業者，相繼在此設立據點大力擴張，推升當地商辦需求和租金。

韓所得再分配成效不彰

最新數據顯示，南韓所得再分配的成效，落至經濟合作發展組織（OECD）成員國末段班，凸顯經濟榮景未能雨露均霑。

超級油輪短缺衝擊貿易 美國到亞洲運價提高兩倍

全球可用超級油輪數量不足，正導致運油成本上升，並使一些長途原油貿易不符經濟效益，使當前油市供給空前緊俏的情勢受到進一步干擾，也使油輪業成為股市大贏家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。