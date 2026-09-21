科技大咖拓點 星國商辦租金 漲風吹

新加坡力圖成為全球人工智慧（AI）樞紐，過去一年，Anthropic與OpenAI在內重量級AI業者，相繼在此設立據點大力擴張，推升當地商辦需求和租金。

英國金融時報（FT）指出，部分企業集團洽談在新加坡擴大布局，承租更多辦公空間。當地房市原已相當吃緊，這會帶來更多壓力，市中心商辦租金預測未來一年可能上漲多達10%。房仲業者表示：「這是房東的好消息，未來12至18個月將出現實質的供給緊縮」。

OpenAI已在新加坡設立海外首座應用AI實驗室，宣布投資逾3億星元（2.37億美元），未來幾年將聘僱逾200人，並傳正洽談在市中心承租10萬平方英尺（約2,810坪）辦公空間。

Anthropic計劃10月在市中心開設辦公室。Google DeepMind也在新加坡成立研究實驗室，而法國AI新創公司Mistral在星國員工人數，年底前將增到至少100人。

新加坡將AI置於經濟戰略核心，把吸引高成長科技公司列為優先政策，但當地市中心少有新建案，促使業者爭搶日益稀缺的頂級商辦。