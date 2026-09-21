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AI基建熱潮無法擋 全球半導體市場拚倍增 今年規模預估衝上1.6兆美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓的最新報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，主因記憶體銷售大增。（法新社）
南韓的最新報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，主因記憶體銷售大增。（法新社）

南韓當局在分析各產研機構預測後所發布的報告預期，今年全球半導體市場規模有望攀抵1.6兆美元，比去年勁增一倍，2030年將續增至約2兆美元，反映儘管近來各界呼籲放緩人工智慧（AI）發展的呼聲升高，依然擋不住AI基建熱潮。

南韓媒體報導，韓國輸出入銀行（Korea Eximbank）海外經濟研究所根據Trendforce等研調機構的分析，20日發布第3季資通訊（ICT）產業趨勢報告指出，隨著記憶體晶片與邏輯晶片銷售陡增，今年全球半導體市場規模將比去年成長一倍，增至1.6兆美元（約2,200兆韓元），比該機構先前預估的1兆美元，高出60%。

報告指出，由於AI運算需要的記憶體需求續增，同時供不應求又推升價格，正驅動半導體市場成長，DRAM與NAND快閃記憶體等記憶體晶片，今年在整體半導體市場的占比預料將升至55%，較先前的預估增加5個百分點，也遠高於去年的30%左右。

報告推估，今年DRAM市場規模將比去年成長2.4倍至5,190億美元，NAND快閃記憶體市場規模也將擴增4.9倍，達3,600億美元。

這份報告指出，記憶體供應短缺將延續到明年，DRAM的短缺情況可能要到2027年下半年、或2028年才會緩解，NAND快閃記憶體的短缺可能延續到明年上半年，因此通用型DRAM價格預料將繼續漲到今年第4季，明年上半年持穩於高檔，NAND快閃記憶體價格預料將續漲至明年第1季，隨後持穩至年底。

報告也預期，2030年半導體市場規模將擴增至約2兆美元，比一年前的預測提高一倍，「AI帶動的結構需求成長，預料將使半導體市場繼續擴張」，「大型科技業者正在追求與三星電子、SK海力士等記憶體晶片製造商，簽訂三至五年的長期供應協議，產業（景氣）波動將比過去平緩」。

今年全球九家最大的超大規模雲端運算業者（hyperscaler）的資本支出，預料將比去年增加98%，也高於初估的80%。

在近來AI大咖相繼主張放緩開發速度，引發需求憂慮之際，這項分析卻顯示截然相反的景況：大型科技業者的晶片需求將加速成長。Anthropic、OpenAI、xAI及Google等四大AI開發商的主管，最近都警告AI的風險，主張應放慢模型開發速度。

南韓 半導體 基建

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