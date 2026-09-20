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中東戰爭推升能源成本 法國柴油均價再創歷史新高

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

隨著中東戰爭擾亂全球原油供應，根據法新社分析，法國柴油今天每公升均價上漲至2.41歐元（約新台幣87.86元），再創歷史新高。

依據法國經濟部網站今天公布的數據，法新社以超過8700座加油站的平均價格計算，截至當地上午10時30分，每公升柴油均價達2.41歐元，超越前一天創下的歷史新高紀錄。

根據超過6700座加油站的紀錄，法國最暢銷的SP95-E10燃油今天上午每公升均價超過2.17歐元，其價格已連續逾10天高於2022年高點。

另外，根據超過6800座加油站的紀錄，SP98燃油均價也突破每公升2.28歐元。

在美國和以色列於2月對伊朗發動戰爭後，全球各地加油站的燃油價格持續飆升，加上葉門戰事再度升溫，以及沙烏地阿拉伯能源基礎設施遭攻擊，國際油價漲勢進一步加劇。

國際原油價格9月飆升近2成，雖然過去3天略有回落，但國際油價指標─倫敦市場北海布倫特原油仍維持在每桶100美元以上。

油價上漲導致許多國家社會緊張，法國政府擔憂2018年因燃油價高漲引發的「黃背心」運動捲土重來。

法國政府原定自2019年元旦起調漲燃油稅，引發民眾不滿。群眾2018年11月中旬開始發起「黃背心」運動，並連續6個週末號召上街抗議，造成法國經濟巨大損失及社會動盪，結果迫使政府取消調漲燃油稅。

中東 柴油 法國

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