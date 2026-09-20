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日經：全球主權基金避開中國 美國靠AI吸大量投資

中央社／ 東京20日綜合外電報導

由於中國房地產等問題依然沒有解決，世界各國的主權財富基金正避開當地市場，美國則靠著人工智慧（AI）公司吸引大量投資，鞏固自身作為國有投資機構首選目標之地位。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，2025年各國政府基金在北美地區投資的資產總額達到1540億美元，占此類機構總投資額一半。

雖然這些基金規模持續擴大，但流向新興經濟體的投資卻減少，AI熱潮被認為是導致此類資金配置不均之主因。

研究公司Global SWF資料顯示，從2018年以來，全球政府投資機構約有20%至30%的資本配置在美國，但隨著AI投資開始加速，2025年該比例大升到52%。

到了2026年前6個月，這項數據更進一步攀升至58%。

但是對中國、印度等新興經濟體的投資額，在2025年降至500億美元創7年來新低，僅占總額不到20%。

今年1月至6月，這項數字仍維持於250億美元的低檔。

全球投資資金正遠離中國，中國國家外匯管理局數據顯示，外商投資金額已經從2021年3441億美元驟降到2024年的426億美元。

到了2025年曾回升至800億美元，但此數據仍處於較低水準。

由於中國不動產市場長期低迷，投資方正避開當地。此外，隨著北京當局加強監管外資，投資方也越來越不願意投入資金。

同時，中國對外投資則不斷增加，以用於資助「一帶一路」倡議的相關計畫。

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