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陳立武回顧終身成就 「我樂於當個不被看好的人」

中央社／ 舊金山19日專電
英特爾執行長陳立武。美聯社
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾執行長陳立武今天在矽谷分享自己的心路歷程，表示曾遭史丹佛與柏克萊拒絕，一路走來總是不被看好，但他樂於當個不被看好的人，相信只要保持謙遜便能有所收穫，「同一個問題問10次，你也會逐漸成為專家」。

美洲中國工程師學會今天在加州聖克拉拉會議中心（Santa Clara Convention Center）舉辦亞裔美國年度工程師獎（AAEOY）頒獎晚宴。英特爾（Intel）執行長陳立武獲頒傑出終身成就獎。他表示，當初沒有取得博士學位，對於獲獎「深感謙卑、非常榮幸」。

頒獎晚宴匯聚眾多矽谷的亞裔科技界人士及科技社群代表，包括北美台灣工程師協會矽谷分會（NATEA-SV）與矽谷台美產業科技協會（TAITA-SV）成員。

陳立武由前台積電科技長、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）榮譽教授胡正明介紹出場。胡正明指出，陳立武的職涯，充分體現這個獎項所表彰的核心精神，那就是深厚的技術底蘊、勇於創業的精神、具備全球視野，以及畢生推動創新的堅定承諾。

半導體產業競爭激烈，陳立武今天未談論AI及技術，而是感性回顧自己的心路歷程。

他致詞主題圍繞謙遜，表示在場許多人都擁有博士學位或持有多項專利，令他深感敬佩。過去，他申請加州大學柏克萊分校、史丹佛大學（StanfordUniversity）時，都未獲得錄取，後來進入了麻省理工學院（MIT）主修核子工程，並獲得碩士學位。

他也曾希望轉往創投業發展，但敲遍了每一家創投公司的門，得到的回答都是「很高興認識你」，當時沒有任何一家公司給他工作機會，於是他決定自己創業，成立了華登國際（Walden International），如今該公司管理的資產規模已接近60億美元。

他說，「我一直都是不被看好的那一個，而我也很喜歡當個不被看好的人」。

「我一直保持著好奇心。」陳立武說，因為自己沒有博士學位，所以必須比別人更加努力。他也勉勵在場人士，「只要你保持謙遜，就能學到非常多的東西；如果同一個問題你願意問上10次，最終你也會成為那方面的專家」。

陳立武 矽谷 柏克萊 英特爾 Intel

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