新加坡航空印航注資案受矚 跨國合資機遇與挑戰並存

新加坡航空持有印度航空部分股權，印航近期為緩解虧損推動轉型而尋求的注資計畫，引起新加坡政界關注。航空經濟學者告訴中央社，跨國合資合作能擴大航網效益，但在供應鏈受限與營運成本上升環境下，控管協調風險是航空巨擘關鍵挑戰。

新加坡航空擁有印度航空（Air India）約25.1%股權，印度航空近期傳出尋求塔塔集團（Tata Sons）和新航注資15億美元，以緩解持續虧損和推動轉型。這項消息出現後引發當地媒體輿論關注，包含新加坡政界。

新加坡航空對印度航空市場的佈局多年。1995年新航與印度塔塔集團首次嘗試在印度成立合資全服務航空公司，但受到印度限制外國公司持有國內航空公司股權等影響、計畫擱置。

2000年至2001年間，雙方競標當時由印度政府持有的印航40%股權，但新航隨後因印度國內輿論及經濟放緩而退出競標。2012年，印度放寬外資政策，允許外國航空公司持有印度航空企業最多49%的股權，雙方合作重新啟動。

在拉吉夫甘地國家航空大學（Rajiv Gandhi NationalAviation University）任教的航空經濟學學者拉瓦特（Rohit Kumar Rawat），接受中央社訪問表示，印度有龐大航網和機場時段，對周邊區域航空公司來說，這些資源具吸引力。然而，市場成長本身並不代表航空公司就能獲利，航空公司仍須控制成本，以具競爭力的成本結構掌握市場成長帶來的機會。

新加坡媒體「聯合早報」報導提及，截至今年3月底財政年度，新航來自印航的應占虧損達新幣上億。新加坡交通部長蕭振祥表示，印度航空虧損未影響新加坡航空投入機隊維修或航線運營的資源，新加坡人並沒有為新航投資印航「買單」。

根據國際航空運輸協會（IATA）2025年報告，印度為全球第3大國內民航市場。他指出，國際航空合作夥伴關係會讓航空公司的業務與營運更加緊密連結，合作雖有助於擴大航網效益，但也會增加協調成本，例如燃油價格波動、飛機供應受限都是會面臨的挑戰。

拉瓦特指出，飛機延遲交付可能影響航空公司運能，因此航空公司需要在機隊規劃及租賃方面保有更大的彈性，國際航空合作夥伴關係能否成功，取決於新增的航網及營運效益，是否超過額外增加的協調成本與風險成本。