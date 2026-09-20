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美AI四巨頭有意減緩研發 遭控聯合壟斷影響訂戶權益

中央社／ 舊金山19日綜合外電報導

包括Anthropic、OpenAI、SpaceXAI與Google在內的美國AI四巨頭，日前支持減緩發展腳步以強化安全措施，不過部分消費者指控此舉涉嫌聯合壟斷，損害付費訂戶所應有之權益。

美聯社報導，加州北區聯邦地方法院昨天接獲一起訴訟，內容指控Anthropic、OpenAI、SpaceXAI與Google非法協議各自減緩人工智慧（AI）研發速度，損害付費訂閱者所應獲得之價值。

訴訟主張此一聯合行為主要發生在9月12日，當天Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）發文呼籲產業共同放慢技術發展腳步，強化安全措施。

同一天內，OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、SpaceXAI執行長馬斯克（Elon Musk）與Google DeepMind董事長哈薩比斯（Demis Hassabis）分別表態支持阿莫戴的提議。

原告同時指控此聯合行為早在數月前即已成形。2026年7月，由多家頂尖AI實驗室高階員工簽署的聲明坦承，業界存在「不願單方面減緩」開發的「激烈競爭壓力」。這份聲明呼籲政府支持、推動一項全球行動，共同減緩自動化AI開發的速度。

原告主張，AI領域主要競爭對手之間，若協議讓「研發進展比市場競爭原應出現的速度更慢」，明顯會對消費者產生反競爭效果。

這起訴訟是由代表4名具名原告的律師提出，原告分別付費訂閱ChatGPT、Claude、Grok或Gemini的AI服務。律師將代表擬議中成立的全國性集體訴訟團體，團體成員將涵蓋這些服務的其他付費訂戶。

原告並不反對企業各自基於安全考量、單獨決定減緩研發速度，但反壟斷法禁止企業走「捷徑」，禁止「以集體約束取代個別責任」。原告主張一個具競爭性的市場，才能促成真正的負責與實質的進步。

原告主要律師羅利（Nick Rowley）指出，如果允許AI安全由最具影響力的科技公司，以私下自利的方式達成協議，AI發展將會很快失控。

Anthropic、OpenAI、Google及SpaceXAI今天均未立即回應置評請求。

阿莫戴在提出減緩研發腳步的文章中，坦承可能面臨來自反壟斷方面的挑戰。他寫道，若美國政府能出面斡旋、「或至少促成」這類跨實驗室討論將有助益。他同時表示政府不須參與其中，但要「針對特定類型的安全對話，提出範圍限縮的豁免」。

阿特曼對此回應，OpenAI樂見「設定一套安全要求的聯邦框架」，但不認為需要等到反壟斷豁免或立法，才能展開建立這類工作。

儘管外界憂心AI脫離人類控制，但業界領袖早已談論制定共同標準或以其他方式協調，而首要之務就是要確保安全。

原告主張，他們並不反對AI企業要求國會、白宮或其他機構制定監管規範，也不反對這些企業要求取得反壟斷豁免。

不過要與聯邦政府達成此類合作恐怕是一場硬仗。美國總統川普在社群駁斥此類監管訴求。他聲稱，任何限制AI技術的作為都是「陰謀」。川普質疑業界領袖為何會呼籲制定那種「若嚴格落實，將逼著業界毀滅與破產的監管措施。」

川普今天還表示，他正組建一個AI工作小組，並將任命一名「AI沙皇」，但未就此提供詳細內容。

川普政府持續表態，希望美國AI實驗室能在與中國的競爭中超前並勝出。儘管多名民主黨領袖與候選人呼籲全面監管AI，共和黨人大多與川普立場一致。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）近期在聽證會表示，他「絕無可能」給予「史上最具權勢公司」反壟斷法豁免。他主張這些公司可能藉此聯手勾結、扼殺競爭。

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