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澳洲嚴管社群保護兒少 蘋果庫克讚世界領先
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天在蘋果（Apple）美國總部與執行董事長庫克會面後表示，庫克將澳洲政府率先實施的社群媒體限制措施，譽為「世界領先」之舉。
路透社報導，艾班尼斯在加州蘋果園區（ApplePark）表示：「庫克（Tim Cook）今天上午撥出很多時間與我們交流。他認為，我們在社群媒體方面所做的工作是世界領先的。」
澳洲這個月在提升網路安全方面邁出下一步，計劃讓社群媒體使用者可以選擇自己在動態牆中看到的內容。
澳洲去年12月成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。其他國家政府也在今年紛紛跟進，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）最新提出的方案則是擬禁13歲以下兒童使用社群媒體。
蘋果發言人被問及艾班尼斯的談話時，轉而引述庫克在X上的貼文。庫克在文中表示，很感謝能與艾班尼斯分享「我們最新的一些創新，包括協助確保兒童上網安全的強大且直覺易用的控管功能」。
庫克最近卸任蘋果執行長一職，結束長達15年的任期。
隨著人工智慧（AI）安全爭議在矽谷引發激烈討論，AI產業領袖對於企業應以多快的速度開發這項日益強大的技術意見分歧。
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