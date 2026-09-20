加拿大與印度談判進展順利 盼年底前簽CEPA

加拿大國際貿易部長今天表示，加拿大對能在今年底前與印度完成全面經濟夥伴關係協定（CEPA）的談判持樂觀態度。

路透社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）今年3月訪問新德里時曾表示，兩國目標是在今年底前達成自由貿易協定。

加拿大貿易部長辛都（Maninder Sidhu）在訪問印度金融中心孟買期間接受路透社專訪時表示：「我感到非常、非常樂觀且充滿幹勁，相信我們能在未來幾個月內完成這項協議。」

辛都表示，印度貿易談判代表預計下個月訪問加拿大，而兩國領導人也可能在12月舉行的20國集團（G20）峰會期間會面。

能源產業是雙方討論的主要領域之一。由荷蘭皇家殼牌集團（Shell）主導的液化天然氣（LNG）出口設施去年在加拿大啟用，目前加拿大還有5個計畫處於不同開發階段。

辛都說：「我們正與印度企業討論如何參與這些計畫，以及如何投資並確保這些計畫的供應穩定。」他拒絕透露更多細節。

除了液化天然氣外，兩國也尋求擴大核能合作，印度正計劃大幅提高核能發電容量。

辛都說：「加拿大在核能產業擁有悠久的歷史，我確實看到加拿大企業與產業能帶來很大益處，有助於在印度這裡建立供應鏈。」