法國公共債務飆破GDP119% 創1978年來新高

法國財政部今天表示，赤字飆升之下，法國債務規模日益龐大，今年將達到自1978年以來的新高。

法新社報導，財政部一名消息人士透露，法國公共債務占GDP比率預計2026年將達119.3%，2027年升至121.7%，超過歐盟規定成員國公債占GDP比率60%參考上限的兩倍。

法國國家統計及經濟研究局（Insee）指出，無論是119.3%或121.7%，雙雙刷新了1978年以來的公債紀錄。

這名消息人士指出，由於赤字持續居高不下，法國債務增加是「自然而然的結果」。

法國是歐元區債務第3高的國家，僅次於希臘與義大利。西班牙的債務在7月已降至GDP的100%以下，葡萄牙也在2025年將債務壓低到GDP的90%以下。

歐盟限制各成員國的財政赤字不得高於GDP的3%。但去年，法國的赤字達到GDP的5.1%，政府預測今年將升至5.4%。

法國過去兩年一直因債務與赤字偏高而受到歐盟特別監管。政府預計明年赤字將降至5%；屆時法國也將舉行總統大選，產生下一任總統與政府。

總理勒克努（Sebastian Lecornu）日前說明預算草案時表示，政府計劃在2027年預算中進行總額540億歐元（約新台幣2兆元）的調整與刪減。不過，鑒於大選在即，諸如縮減退休人士稅賦優惠等較為敏感的措施，他選擇交由國會決定。