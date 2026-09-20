人流減少、借貸成本升 舊金山餐飲業面臨雙重夾擊

聯準會3年來首次升息，使原本已受到租金、人工、食材和客流壓力的舊金山灣區餐廳，面臨更高的短期融資與營運周轉成本。舊金山市一間義大利餐廳老闆告訴中央社，利率之外，上班人流減少是更大的挑戰。

美國聯準會升息一碼，不僅推升信用卡循環利率，也增加浮動利率房貸、房屋淨值信用額度、及中小企業短期借款的成本，讓家庭和商家承受更高的利息負擔。

全美餐飲業協會（National Restaurant Association）發布公告指出，高利率環境持續推高借貸成本，可能拖慢業者展店擴張計畫、門市整修及其他投資。較高的利率同時也拉高加盟連鎖體系發展及新店建設的融資成本，可能對整個產業的成長造成壓力。

全美餐飲業協會示警，若利率長期居高不下，恐對餐飲業者帶來額外阻力。

另外，高利率衝擊消費者也將間接影響餐飲業。隨著家庭在信用卡、汽車貸款及房屋貸款方面承受更高的借貸成本，更多收入必須用於繳清債務，導致可用於非必要消費的金額減少。因此，若利率持續上升，恐將對餐廳的客流量與營收成長帶來風險。

舊金山灣區不少正準備展店、擴張、或更換設備的餐廳都受到不同程度的影響。

位於舊金山地標泛美金字塔（TransamericaPyramid）旁的義大利餐廳Tricolore Caffè & Pizzeria營業已逾30年，最近剛獲得市政府認證的「傳統老字號餐廳」，客源多為金融區上班族。老闆因佩里亞萊（Michael Imperiale）說，餐廳短期資金周轉成本將增加。

因佩里亞萊表示，當現金流不足時，有時會以信用卡購買食材及用品；若無法取得零利率優惠，就必須承擔至少21%的高額利息。與此同時，通貨膨脹、燃料價格的上漲也推高了許多物品價格，使餐廳經營變得困難。

另外，因佩里亞萊告訴記者，店裡有些設備逐漸老舊，需要汰換升級，但如果貸款利率處在高檔，會讓他在添購新設備前三思，「甚至乾脆推遲計劃，直到情況好轉」。

因佩里亞萊說，在現在這樣的利率條件下，更傾向維持現狀。

不過，因佩里亞萊也表示，利率之外，由於店面位在金融區，近年上班族進公司的天數變少，「能進來1、2天就不錯了」；這對營運造成的衝擊其實比利率變高更大。

因佩里亞萊說，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，餐廳仍在努力復甦，狀況確實有些許好轉，「但要回到2020年前的水平，還有很長的一段路要走」。