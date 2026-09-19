伊爾艾朗：美國經濟展望有3種情境 投資人應準備因應過渡期亂象

美國經濟展望是好是壞？目前看來，未來經濟有三個特徵，每一種都會給投資人帶來不同的影響。但綜合觀之，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗說，未來數年將面臨經濟過渡期，波動勢必加劇，投資人宜準備因應。

第一種展望是，美國經濟韌性強。過去六年來歷經疫情、烏克蘭和伊朗戰爭引發的能源震撼、通膨復熾、關稅等衝擊，依然屹立不搖。每一種震撼都歷時短暫，而且可以逆轉。

這說明了為何理財顧問大多建議繼續投資美股和美債，「逢低買進」被許多投資人奉為圭臬。

第二種是混亂的展望，反映在數據上。美國10年期公債殖利率升破5%，加重40兆美元國債的利息負擔；每加侖汽油均價漲到4.37美元，削弱消費者購買力；房貸利率躍上7%，對房市景氣雪上加霜。地緣政治紛爭，例如與加拿大打貿易戰，更平添壓力。

在經濟不穩定之際，資金轉出較弱的資產（例如高收益債券），轉進資產負債表較紮實、訂價能力強、管理良善的公司，是明智之舉。

第三種展望是，經濟處於從「已知」到「未知」的過渡期。熟悉的過往已回不去，未來前景如何又不確定。若以這種觀點看美國經濟，或許會認為投資操作謹慎為宜，那意味減持股票和債券曝險，現金為王。

伊爾艾朗在紐約時報撰文指出，以上三種解讀都各有幾分真實性，合併起來就大致看得出全局。

第一種觀點捕捉了經濟可吸收震撼的耐力，說明美國何以能挺過絆倒他國的衝擊。人工智慧（AI）投資熱潮，支撐美股標普500指數今年來締造了27次新高紀錄。

第二種觀點則透露警訊。一是經濟強韌賴以維繫的經濟與金融緩衝正日益減少，例如戰備儲油降到1982年來最低水準，低所得家庭資產負債表愈來愈窘迫。此外，美國經濟韌性助長了國內和全球失衡現象，包括全球公債殖利率勁升、匯市波動加劇，以及油價漲破每桶100美元。

第三種觀點可瞧見，昔日的全球化世界正四分五裂。這種碎片化世界秩序的徵狀包括，荷莫茲海峽和其他海運咽喉點、供應鏈重組、川普政府將貿易和跨國支付網絡武器化，以及欠缺國際政策協調。川普揚言要撤出北大西洋公約組織（NATO），加拿大向歐盟靠攏。

每一種情境都與昔日熟知的世界漸行漸遠，並朝未知的目的地前進，過渡期間瀰漫著不確定感。這正是為什麼，投資人必須準備因應波動加劇的市況，並加強風險管理。目標是把各種波動性和錯位，轉化為長期機會。