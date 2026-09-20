天然氣市場 Q4價格壓力更大

中東戰事持續且升溫，荷莫茲海峽仍無法恢復正常運輸，預期國際能源市場進入第四季仍未見明顯緩解跡象。中經院第三研究所高級分析師鄭睿合表示，原油在供應缺口持續、庫存快速下降的情況下，第四季油價將維持每桶九十至一百美元；不過，真正值得關注的另一項變數，歐洲即將進入冬季後的天然氣需求，若今年不是暖冬，全球液化天然氣（ＬＮＧ）市場恐面臨更大的價格壓力。

雖然全球原油庫存有七十億桶，但真正能調度的數量有限，因應地緣政治危機可快速調度的庫存僅約十億桶，若來自荷莫茲海峽的原油供應中斷持續至第四季，則庫存將進一步消耗，鄭睿合表示，若荷莫茲海峽問題沒有解決，供需結構就很難在短時間內改變，第四季油價維持九十至一百美元區間的可能性高。

進入冬季後，天然氣市場可能成為另一個更大的價格風險。鄭睿合指出，目前歐洲天然氣庫存約百分之六十七，低於疫情及俄烏戰爭期間約百分之八十水準，接下來最大的不確定性在於冬季氣候，如果是暖冬，天然氣消耗量可能下降；但若冬季偏冷，歐洲取暖需求增加，勢必進一步爭搶全球液化天然氣，現貨價格有可能往每百萬英熱單位（MMBtu）四十美元邁進，若是暖冬，也會有接近卅美元的水準。