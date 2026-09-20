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英特爾14A製程快找到客戶 科技巨頭評估使用

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14A製程目前還沒有明確的主要客戶，但科技界各大巨頭都正評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電（2330）的廠商，因為台積電產能瓶頸至少要到2028年才會紓解。

Wccftech報導，Piper Sandler在一份新報告中指出，在多項總體和個體因素影響下，亞馬遜、蘋果、超微、Google、特斯拉、微軟、輝達和高通等科技巨頭，都正在評估採用英特爾的14A製程。

Wccftech日前曾報導，英特爾14A製程的缺陷密度（Defect Density）今年6月達到0.5；英特爾目標是在明年第1季降至0.1到0.2。晶片製程愈接近商業化，缺陷密度通常也會大幅下降，良率也會相應提高。

英特爾財務長辛斯納近期也指出，14A製程改善速度為自2012年的22奈米時代來最快。

半導體業正迫切尋找可行替代廠商支應累積訂單，三星和英特爾是僅有的兩個選擇。若再加上來自美國川普政府的境內生產政治壓力，英特爾就變成唯一選擇，前提是英特爾14A製程表現符合預期。

英特爾計劃在2028年第1季開始14A製程的量產，並計劃在2027年第2季試產。

英特爾8月透過發行新股籌資約150億美元，後來又擴大規模至200億美元。雖然該公司當時並未明確說明籌集這筆新資金的具體用途，但指出，「這次發行旨在進一步讓英特爾能追逐未來成長機會，同時保持強勁資產負債表，並履行對投資級信用評級的承諾」。

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