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輝達CEO駁斥AI末日論 黃仁勳喊話：快速衝刺
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。
在周末播出的CBS訪談節目中，黃仁勳說：「無論怎麼描述，2030年不會是世界末日。世界終結的機率是零。」黃仁勳表示，他不同意美國總統川普認為AI相關疑慮都是騙局的說法，但也反對所謂AI將在2030年之前消滅人類的末日預言。
他說：「我們應該儘可能快速衝刺，不管別人。但我們絕對不會，也絕對不該，尚未準備好就推出產品，交出不安全的產品。」
近來，對AI發展一日千里的顧慮日增，有些人士呼籲設立護欄並由政府監管，連業界領袖也紛紛表示應放慢腳步。
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