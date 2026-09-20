美晶片股連四紅 本周 Fed 官員談話及川習會牽動盤勢

美國晶片股連四日走強，帶動標普500和那斯達克指數收紅，但美國10年期公債殖利率再度觸及5%，通膨和中東戰事疑慮仍壓抑買氣。本周市場將關注Fed官員談話及川習會，尤其是美中之間AI發展競賽和半導體相關管制能否有進展，將牽動科技股能否帶領大盤再創新高。

道瓊工業指數18日小跌95.40點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，一周下來僅那斯達克收紅，漲幅0.7%。

晶片股撐起大盤，費半指數18日大漲2.8%，台積電ADR漲1%，周線分別上漲0.8%和0.3%。SanDisk收盤大漲10.9%，該公司將在21日開盤前取代Colgate-Palmolive，成為標普100指數成分股。

Jefferies策略師認為，投資人先前因Anthropic執行長阿莫戴警告AI安全風險而賣出科技股，反應可能過度。目前的提議不太可能拖慢AI普及，但後續管制可能影響業者法遵支出、競爭態勢及資金運用。他們判斷，除非失控的AI代理引發重大事件，或造成網路大規模中斷，主管機關不太可能管制AI研究。

富蘭克林坦伯頓研究院投資策略主管修茲也認為，管制未必會大幅壓縮AI投資或拖慢模型開發，相關消息若引發股價回落，反而可能帶來買點。他指出，企業獲利強勁，標普500近幾個月卻原地踏步，使股價更有支撐；若長天期公債殖利率能繼續回落，將更有利股市。

不過，債市上周五再度承壓。美國2年期公債殖利率上升0.054個百分點至4.741%，創2024年7月以來收盤最高；10年期殖利率上升0.049個百分點至4.995%，盤中觸及5%；30年期殖利率升至5.327%。

Fed上周升息1碼，為2023年以來首次，官員利率預測中位數顯示今年還會再升息一次。本周多位Fed官員將發表談話，市場將從中尋找後續升息線索。霍根表示，華許傾向不預先暗示利率走向，因此其他願意公開說明看法的官員，談話將更值得留意。

市場另一焦點是預計24日登場的川習會。AI競賽及半導體管制等議題，尤其可能牽動科技股。嘉信理財交易主管兼衍生性商品策略師馬索拉指出，科技股占標普500權重達38%，大盤要再創新高，科技股必須重新領軍。