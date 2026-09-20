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比特幣漲破8.1萬美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

在風險資產需求增強下，比特幣18日一舉突破81,000美元，顯示投資人未理會川普政府具指標意義加密幣法案遭參議院卡關，以及美國聯準會Fed）三年多來首次升息。

全球最大加密幣比特幣18日一度大漲6.4%至約81,300美元，收復過去一周大部分跌幅；第二大加密幣乙太幣也一度大漲8%至2,645美元，瑞波幣等其他較小加密幣也呈現上漲。

FxPro首席市場分析師庫普茲克維奇表示，「這波正向動能主要受到股市和整體風險胃納支撐」。

這波漲勢暗示投資人已消化過去一周數位市場的大部分利空。川普政府的重大加密監管法案「數位資產市場清晰法案」（CLARITY Act），在15日程序表決失敗前就已被認定不可能在今年闖關成功；Fed 16日升息1碼也早已被市場廣泛預期。日本銀行（央行）18日的升息也在市場預測範圍內。

不過，清晰法案的卡關仍對加密幣界是一大挫折。業界期盼這項法案能把美國的加密幣規則明確寫入法條，並使未來政府更難將其推翻。但監管機關仍在欠缺這項法案的情況下持續推進。證管會（SEC）17日為代幣化股票在美國交易掃除了路障。

比特幣仍遠低於去年10月的紀錄高點。

比特幣 美國聯準會 Fed

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