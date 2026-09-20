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日銀突襲檢查！日圓貶幅收斂 市場解讀官方干預前兆

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位。路透
日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位。路透

日經新聞報導，日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位，由於此舉通常被視為官方干預前兆，日圓19日貶幅收斂，從盤中低點拉升逾1日圓。

彭博數據顯示，日圓19日紐約收盤跌0.58%，報156.88日圓兌1美元。盤中最低曾摔落1.3%至158.05兌1美元，因為日銀當天雖如市場預期升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但央行前瞻指引不如預期那麼「鷹」。

報導指出，日銀升息理應加重日圓升值壓力，不料日圓不升反貶，政府與央行官員可能更憂心匯率波動加劇，因而由日銀代表財務省進行匯率檢查。

美銀（BofA）外匯策略師柯恩說：「日銀升息但日圓照樣急貶，但今天的匯率檢查又向市場發出警告。」他指出，日本財務省「已展現再砸大量外匯準備干預的意向，這理應再度引起市場關注」。

匯市交易員表示，這次的匯率檢查讓市場措手不及，未等到日圓兌美元匯率貶到160再行動。某避險基金消息來源說：「匯率檢查後，我們已提高警覺，防範日銀和政府在假期期間干預的風險。」

自19日起，日本進入為期五天的「白銀周」假期，連假期間匯市通常交易清淡，可能放大日圓波動，但日本當局若趁此時進場，亦可擴大干預效應。日本當局提前進行「匯率檢查」，可能希望嚇阻日圓賣壓。

今年5月「黃金周」前後，日本當局就曾進場干預，先是日圓在假期前貶破160後出手，然後在假期期間交投淡靜時再度干預。

日圓7月貶到約164兌1美元的40年最弱價位，促使美國與日本進行1998年來首次聯手干預，讓放空日圓的交易員面臨更大損失。後來干預效應減弱，但隨著日銀可望升息的預期增濃，9月初日圓再度勁升。

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