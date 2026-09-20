聽新聞
0:00 / 0:00

AI安全疑慮再添一樁！Gemini入侵企業 Google認了

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

<a href='/search/tagging/2/Google' rel='Google' data-rel='/2/103755' class='tag'><strong>Google</strong></a>證實，<a href='/search/tagging/2/Gemini' rel='Gemini' data-rel='/2/228471' class='tag'><strong>Gemini</strong></a>在<a href='/search/tagging/2/資安' rel='資安' data-rel='/2/116757' class='tag'><strong>資安</strong></a>測試中意外入侵三家企業系統，再添AI安全疑慮。 路透
Google證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，再添AI安全疑慮。 路透

Google證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，再添AI安全疑慮。Anthropic則已聘請埃森哲（Accenture）測試模型安全性，但測試費用由Anthropic支付，也讓評估的獨立性受到質疑。

Gemini的入侵事件發生於5月，由AI資安業者Irregular執行測試。除了Gemini，OpenAI、Anthropic及Meta先前披露的入侵事件，也都發生在這批測試中。Irregular周五表示，已於7月底通知相關業者。

其中一起事件中，Gemini受命查找虛構企業資料，卻因與真實企業同名，猜出密碼後登入該企業的服務。另外兩起則是搜尋企業名稱時，找到公開儲存庫內其他企業的登入憑證，並用來進入系統。

Google表示，這三起事件中，模型最後都停了下來，也通知受影響的企業。Irregular也說，他們這邊發現的問題，都在幾周前解決。

Anthropic執行長阿莫戴近期呼籲業界協調放慢AI研究步調，並讓第三方人員進駐測試，OpenAI執行長奧特曼及xAI執行長馬斯克也表態支持。

Anthropic隨後公布和埃森哲合作，由埃森哲扮演「紅隊」，設法突破Claude安全防護、找出漏洞，並檢視安全程序及確保AI行為符合人類意圖的研究。Anthropic將支付評估費用，雙方計劃五年內各投入至少10億美元，提升相關能力。

對於評估獨立性的質疑，Anthropic表示，長期應由各方共同出資或政府提供經費，但因工作迫切，決定先出資。Anthropic也正與METR等非營利機構洽談，由對方自籌經費試辦進駐評估。

另外，紐約時報報導，Anthropic今年年化營收可望突破1,000億美元，正準備最快11月上市；英國金融時報則披露，OpenAI雖預期營收持續大增，2026至2030年自由現金流量累計缺口仍將達2,780億美元。

Gemini Google OpenAI 資安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Anthropic年營收拚破千億美元 搶11月上市 OpenAI五年現金缺口仍大

股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事

AI三巨頭罕見齊喊「放慢研發」！科技圈猜背後有事…網直指另一原因：錢燒太快

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

相關新聞

Gemini資安測試入侵3企業 增添AI疑慮

谷歌證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，再添人工智慧（ＡＩ）安全疑慮。不過，輝達執行長黃仁勳則在周末播出的ＣＢＳ訪談節目中，談到ＡＩ不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應盡可能迅速發展ＡＩ。

輝達CEO駁斥AI末日論 黃仁勳喊話：快速衝刺

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。

美晶片股連四紅 本周 Fed 官員談話及川習會牽動盤勢

美國晶片股連四日走強，帶動標普500和那斯達克指數收紅，但美國10年期公債殖利率再度觸及5%，通膨和中東戰事疑慮仍壓抑買氣。本周市場將關注Fed官員談話及川習會，尤其是美中之間AI發展競賽和半導體相關管制能否有進展，將牽動科技股能否帶領大盤再創新高。

英特爾14A製程快找到客戶 科技巨頭評估使用

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14A製程目前還沒有明確的主要客戶，但科技界各大巨頭都正評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電產能瓶頸至少要到2028年才會紓解。

AI安全疑慮再添一樁！Gemini入侵企業 Google認了

Google證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，再添AI安全疑慮。Anthropic則已聘請埃森哲（Accenture）測試模型安全性，但測試費用由Anthropic支付，也讓評估的獨立性受到質疑。

日銀突襲檢查！日圓貶幅收斂 市場解讀官方干預前兆

日經新聞報導，日本銀行（BOJ）突然進行「匯率檢查」，向主要交易商查詢匯率價位，由於此舉通常被視為官方干預前兆，日圓19日貶幅收斂，從盤中低點拉升逾1日圓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。