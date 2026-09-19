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能源飆漲引發危機 義大利經長：很快反映在全民帳單

中央社／ 羅馬19日專電

美伊緊張持續推高燃油價格，義大利經濟部長喬捷堤（GiancarloGiorgetti）警告，地緣政治造成的能源價格飆漲，「很快就會反映在企業和家庭的帳單上。」劇烈通貨膨脹可能釀成義大利新一波經濟危機。

喬捷堤18、19日出席在愛爾蘭都柏林舉行的歐盟非正式財長會議（Ecofin）。義大利晚郵報（Corrieredella Sera）報導，他受訪表示，能源衝擊已體現在油價上漲，並將很快對所有人的帳單產生影響，「這個問題現在比其他歐洲經濟議題都更加緊迫」。

喬捷堤直言，歐盟的討論仍集中在競爭力、人工智慧以及與美國、中國的技術差距上，卻低估了能源對實體經濟的直接影響。

他強調對義大利而言，能源價格問題特別敏感，「我們和德國一樣，都是製造業和加工業大國，我們需要大量能源」，因此能源成本再次飆漲，可能會導致利潤空間本已受限的工業競爭力下降。

喬捷堤警告，如果國際緊張局勢持續，通貨膨脹可能再次上升，目前燃油價格屢創新高，根據義國企業暨義大利製造部（MIMIT）調查，全國汽油價格平均已達每公升2.153歐元（約新台幣79元），每公升柴油價格平均2.33歐元（約新台幣85元），這種情況除了會壓縮家庭購買力，還可能進一步影響資金成本和公共債務負擔。

由於義大利財政預算必須符合歐盟「穩定暨成長公約」規定的赤字與債務規範，為緩解情況，喬捷堤解釋，義大利政府已向歐盟要求啟動一項條款，允許將部分能源成本從預算限制中分離出來，申請上限額度為義大利GDP的0.6%，他認為歐盟執委會可能願意給予此一彈性應變。

義大利政府原本預期2025年公布的赤字能壓在GDP的3% 以下，以提前退出歐盟的「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure, EDP），但義大利去年公布的財政赤字占GDP的3.1%，仍然微幅超標。

義大利國家統計局（ISTAT）預定9月22日發布最新公共財政評估報告，這是證實義大利赤字是否真正降至GDP 3%以下的關鍵一步。如果結果屬實，義國政府與歐盟執委會談判時，就能針對能源與國防領域預算爭取更大空間。

「我不是充滿信心，而是抱持希望」喬捷堤對於義大利是否能達到降低赤字目標審慎樂觀，他引用了足球場上的名言比喻「只有裁判能吹哨決定12碼罰球」。但他重申，在能源領域的訊號已很明確，「如果不採取行動，國際危機的成本可能很快就會轉嫁到義大利民眾身上。」

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