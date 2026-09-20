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大陸混合動力車銷售 歐盟傳要求自願限制產品出口

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
歐盟要求中國大陸自願限制混合動力汽車出口，歐盟官員直言，若大陸不自行限制，歐盟將採取行動，以阻止歐洲去工業化。新華社
歐盟要求中國大陸自願限制混合動力汽車出口，歐盟官員直言，若大陸不自行限制，歐盟將採取行動，以阻止歐洲去工業化。新華社

歐盟傳出要求中國大陸自願限制混合動力汽車出口，歐盟官員直言，若大陸不自行限制，歐盟將採取行動，以阻止歐洲去工業化。中國大陸商務部指控此舉嚴重違反世貿組織規則，中共中央直屬黨媒則發布評論文章，批評「以產能過剩之名行貿易保護之實」，並稱適度富餘更可成為因應市場波動的緩衝。

英國「金融時報」報導，歐盟方面希望中國大陸將混合動力汽車在歐盟市場的銷售占比，限制在約15%。一名歐盟官員表示，如果中國大陸不限制對歐盟市場的出口，那麼歐盟就會限制。這是為了阻止去工業化，「我們必須採取行動。這涉及的是管理型貿易」。

報導指出，歐盟也要求中國限制包括化工產品在內的其他產品出口，同時尋求中國增加購買歐洲出口產品。

大陸商務部則發布「答記者問」回應指出，自願出口限制嚴重違反世貿組織規則，違背市場經濟規律和公平競爭原則。

中方對此堅決反對。並指中歐之間的任何解決方案必須符合世貿組織規則和各自國內法律，並充分照顧雙方業界利益。

中共中央直屬黨媒經濟日報發布「金觀平」評論文章表示，近期，一些海外機構持續炒作中國新能源、高端製造等領域產能過剩，將中國產業規模優勢歪曲為市場失衡，並以此為藉口出台貿易限制、關稅壁壘等措施。

文中稱，中國大陸在太陽能、動力電池、新能源汽車等領域形成的產能規模，並非無序擴張的過剩產能，而是經過市場充分競爭形成的有效產能。中國形成性價比高、具有國際競爭力的優勢產業，不僅滿足自身經濟社會發展需要，也承接全球市場增量需求。

文中還提出，適度富餘的產能，可有效應對全球市場的周期性波動和突發性需求增長，是產業健康發展的緩衝墊，透過產業補貼等方式培育壯大本土優勢產業，也是國際通行做法。

該文並未點名歐盟或其他國家，但是提到，以產能過剩之名行貿易保護之實，破壞的不僅是公平公正的國際貿易秩序，還會對全球資源優化配置形成阻礙，最終拖累的是世界經濟發展步伐。

文中最後呼籲，目前全球經濟復甦仍較為乏力，更加需要各國摒棄零和博弈思維，堅守多邊主義、堅持開放合作。

歐盟 大陸商務部 中國大陸 汽車

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