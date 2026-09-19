快訊

賴總統成立「世界災害管理聯盟」 學者：外交失利 乾脆自己開店

獨／台中怪男闖土地公廟！亂撒「水晶寶寶」當飼料 整池錦鯉全暴斃

聽新聞
0:00 / 0:00

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。法新社
研究發現，AI模型回答財務問題的出錯率高，但Claude Opus 5「推論」模式表現最佳。法新社

許多人有財務問題時，愛求助於人工智慧（AI）機器人。但研究發現，市面上的AI模型回財務相關問題時，出錯率極高。

金融時報報導，科技公司Saturn的研究發現，當前最熱門的AI模型，包括ChatGPT、Claude、Copilot、Grok和Gemini，對財務相關提問提供的答覆出錯率有57%。若是詢問較複雜的問題，比方說需要不只一次計算者，AI模型平均出錯率達88%。有些模型遇上難題時，出錯率甚至高達99%。

這項研究用超過100個錢財相關問題，來考驗免費版及付費版AI模型，受測的模型包括：ChatGPT、Claude、Copilot和Gemini。問題最多重複五遍，對18種不同的AI模型總共問了超過1萬個問題。

結果發現，AI模型的答覆充斥著錯誤，包括計算錯了、未考量將實施的稅法規定改變，或AI自己幻想出規則。

最糟的是倚賴AI回答稅務問題恐致嚴重的財務損失。Saturn執行長喬利說：「數百萬人現在靠AI模型提供財務建議，但得到的卻是錯誤答案，可能造成金錢損失。」

例如，去年推出的免費版AI模型Claude Haiku 4.5，因為弄錯退休金稅法規定，害英國一名退休金儲戶面臨得補繳17,500英鎊稅金給國稅局。另一例是，被問到學生貸款問題時，Claude竟然「自創規則」，告訴某畢業生說，移居海外可停繳學貸。

研究發現，付費版AI模型給的答案比免費版正確，較新版模型的表現也比舊版好。

根據Saturn的研究，整體來說，表現最佳的模型是Claude Opus 5「推論」模式，但回答問題的出錯率仍有39%。

投資平台AJ Bell個人理財主管柯爾絲表示，AI給的財務相關建議不可輕信，但聊天機器人在預算規劃和資料研究方面的確很有用，例如根據某人的收入和支出，點出哪些地方可能花太多錢。

AI 模型

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近9成企業導入AI卻沒賺錢？ 李開復揭致命盲點：你從一開始就選錯人

AI開始「打造自己」！Claude主導26%研發 3萬代理人開工...人類只剩發電功能？

AI自主抗衡大國／多國布局主權AI 防美中牽制

輝達也怕AI洩密？傳限制OpenAI、Anthropic頂尖模型…敏感任務改用「自家AI」

相關新聞

AI減緩恐衝擊晶片需求和價格？ 分析師：2個跡象顯示不用怕

呼籲加強人工智慧（AI）安全護欄的聲浪日益高漲，令市場憂慮AI晶片及其他硬體支出可能隨之減速。華爾街分析師則指出，兩個跡象顯示投資人無須過慮。

研究：AI模型回答財務問題出錯率高 表現最優的是這款

許多人有財務問題時，愛求助於人工智慧（AI）機器人。但研究發現，市面上的AI模型回財務相關問題時，出錯率極高。

Lisa美國節目喝啤酒 引發泰國酒類廣告規範討論

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前登上美國節目「今夜脫口秀」，並與主持人吉米法隆一同喝泰國啤酒，相關畫面在泰...

英特爾14A製程快找到客戶？ 報告：Google、輝達等各方巨頭正在評估

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14A製程目前還沒有明確的主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到2028年才會舒解。

中國車市需求多元化 豐田將首度投產增程式電動車

日本豐田汽車將於2027年春季在中國生產搭載發電用引擎的「增程式電動車」，其續航距離比一般電動車更長，也比油電混合車更安...

股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事

日本銀行（央行）周五升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但後續升息訊號未達市場期待，日圓一度重挫1.3%、逼近158日圓兌1美元。日經新聞報導，日銀已向市場詢問匯率，被視為干預前兆，日圓跌幅隨後收斂至0.5%，報156.75。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。