Lisa美國節目喝啤酒 引發泰國酒類廣告規範討論

韓國女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前登上美國節目「今夜脫口秀」，並與主持人吉米法隆一同喝泰國啤酒，相關畫面在泰國引發討論，也引起外界對泰國酒類廣告規範的關注。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，29歲的Lisa 16日在美國播出的「今夜脫口秀」（The Tonight Show）節目中，與主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）一同碰杯喝啤酒的畫面引發泰國民眾熱議。

報導指出，Lisa在美國喝啤酒，因此不受泰國酒類管制法處罰，但泰國民眾若在國內分享相關照片或影片，則可能涉及泰國對酒類廣告及展示的限制。

泰國部分媒體在報導Lisa飲酒的相關畫面時，也將酒類產品部分模糊處理。

Lisa此次上節目主要是宣傳即將推出的新專輯「Press Play」，專輯預定10月23日發行，並將融入許多泰國元素。

節目中，她也介紹泰國料理青木瓜沙拉，並調製一款以韓國燒酒、泰國啤酒及汽水製成的雞尾酒。

泰國公共衛生部長帕塔納（Phatthana Promphat）今天表示，他不認為Lisa事件應演變成爭議，並指出，目前酒類管制法規並未改變，相關單位仍依現行規定執法；未來若要修法，也必須審慎評估利弊。

對於發布包含酒類食譜但未標明品牌的泰國創作者，部長表示，必須根據具體內容和意圖來判斷。不過他也指出，明確展示品牌或連結到銷售管道，則可能有商業意圖，因此生產商和內容創作者都應謹慎行事。

根據曼谷郵報，泰國2008年通過酒類管制法，法案第32條禁止廣告或展示酒類產品名稱及標誌，以及以宣稱酒類好處等方式誘導消費。不過，法規也允許提供酒類資訊、知識或公共關係相關內容，但須符合相關規定。

人民黨（People's Party）國會議員陶皮蓬（Taopiphop Limjittakorn）則認為，問題不應只放在Lisa是否違法，而是民眾並不清楚哪些行為能做、哪些行為受限制。

他主張加速制定相關細則，並製作一般民眾容易理解的指引，明確區分新聞報導、藝術及文化討論與商業促銷，並指出，網紅及創作者興起後，民眾傳播資訊的方式已經改變，酒類管制法也應配合實際行為調整。

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