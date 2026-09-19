印度發展半導體尋跨國合作 龍頭大廠肯定台灣領先地位

印度在全力發展半導體、人工智慧（AI）相關產業之際，期盼相關單位跨國、跨界合作，已經開始與台灣有多面向合作的印度龍頭大廠，也肯定台灣在半導體產業居全球領先的地位。

2026年印度國際半導體展SEMICON India 2026近日在新德里的印度國際會議展覽中心Yashobhoomi舉行，這次會展的主題是「變革未來 從矽到系統：建構生態系統」，吸引超過20個國家或地區的500多家企業參展，台灣也有台達電等公司參與。

在全球半導體產業蓬勃發展之際，印度舉辦這樣的半導體展，成為半導體相關單位制定確實可行的計畫、建立合作關係的重要平台，也促成多方簽訂合作備忘錄（MOU），例如塔塔電子（Tata Electronics）就簽了5份MOU，和日本、馬來西亞、印度等國的化學、工程、材料等企業攜手合作。

參展廠商中，印度跨國資訊科技龍頭大廠HCLTech今年陸續投入封測廠、實驗室等建置，合作對象包括台灣知名大廠，其執行副總裁暨全球半導體事業負責人賽圖（Ameer Saithu）也是推動印度本土半導體與晶圓廠發展的關鍵人物。

賽圖接受中央社記者訪問時表示，眾所周知，台灣是半導體產業的重鎮，甚至可以說，台灣就代表了半導體產業，「幾乎所有我們的客戶都有與台灣合作的計畫，我們與客戶端緊密合作，讓他們這些規劃得以落實」。

他表示，HCLTech本身也針對台灣大量布局，包括在台灣提供該公司的服務，也和一些台灣的大學合作，培養和發展相關能力。

賽圖說：「我們很高興看到台灣在相關領域的發展，惠及半導體設備、半導體製造、半導體晶片等產業，也期待進一步與台灣的合作。」

賽圖指出，現在這個時間點對HCLTech來說，是一個令人激動的時刻，「因為我們認為，與半導體晶片相關的活動將有大幅的成長，而我們正處於一個浪潮的開端」。

他表示，HCLTech在半導體晶片設計這個領域，一直處於市場領導地位，「我們正密切關切AI與半導體投資結合的趨勢，尤其是印度市場發生的變化，也對此充滿期待」。

賽圖提到，HCLTech將關注重新聚焦到半導體上，最近才在班加羅爾（Bengaluru）啟用一座先進半導體實驗室，為半導體產業提供達到新產品導入（NPI）的能力，「我們對這項投資感到十分期待，因為這將能幫助我們的客戶以更快的速度將晶片產品推向市場」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）持續在半導體領域上推動業界、政府、學術界和新創公司間的戰略合作，這次半導體展除了希望促成不同單位的合作，也希望讓印度是全球半導體「值得信賴的合作夥伴」這樣的形象更加穩固。