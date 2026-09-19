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泰國強化AI自主力 副總理：不應只依賴單一企業或國家

中央社／ 曼谷19日專電

泰國政府、學界與企業代表日前在一場論壇討論AI發展，與會人士認為，泰國若要提升生產力與經濟競爭力，除加速AI應用，也須強化人才培育、數據能力及公私部門合作。副總理尤德查南則強調，泰國在部分AI領域應具備自主能力。

泰國副總理兼高等教育、科學、研究與創新部長尤德查南（Yodchanan Wongsawat）16日在曼谷一場論壇上表示，泰國發展人工智慧（AI）應強化研發技術與人才，並聚焦具自身優勢的利基市場，利用數據建立新的成長引擎。

尤德查南說，泰國無法在大量生產等領域與中國競爭，因此應發展高科技及人力資本，尋找泰國能做到最好的利基市場。

他指出，生物多樣性、農業、環境及綠色科技等領域都能產生數據，泰國可結合太空、土壤、天氣及農業等不同數據，建立符合泰國需求的AI模型與應用。

尤德查南並主張將數據視為國家資產，並認為，泰國在重要科技領域應保有一定程度的技術自主，不應只依賴單一企業或國家。

尤德查南說，在AI基礎建設方面，泰國不一定要掌握資料中心的所有環節，而應找出供應鏈中最擅長的部分。

至於在人才培育上，他則表示，教育應強化數學、演算法、物理、化學及生物等基礎，同時培養創意、創業、設計思考及系統思考能力，並說：「教育應該成為泰國的新基礎建設。」

他並表示，泰國需要提升及重新培訓人才，終身學習將是必要的一環；政府也應協助人才與國際市場連結，並透過科學外交與其他國家合作。

出席論壇的盤谷銀行董事暨資深執行副總裁柯沙（Kobsak Pootrakool）則指出，AI必須轉化為商業生產力。

柯沙將AI描述為堪比電力和蒸汽機的技術變革，但也指出，AI發展的主要風險在於速度，並警告「它已經超越了個人和組織的適應能力」。

他並提醒，若企業想使用AI，必須有正確的數據，因為「沒有正確的數據，採用AI也無法產生效果」。

泰國 總理

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