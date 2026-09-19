AI減緩恐衝擊晶片需求和價格？ 分析師：2個跡象顯示不用怕

呼籲加強人工智慧（AI）安全護欄的聲浪日益高漲，令市場憂慮AI晶片及其他硬體支出可能隨之減速。華爾街分析師則指出，兩個跡象顯示投資人無須過慮。

MarketWatch報導，Rosenblatt證券公司分析師麥皮克指出，新雲端服務商（Neocloud）Nebius和CoreWeave日前表示需求依然強勁，並且調漲AI晶片價格，這兩個跡象應可讓投資人安心。「新雲端」指專門提供算力供AI訓練、推理及高效能運算的雲端服務業者。

本周稍早，新雲業者Nebius表示，自10月起，將調漲按需求向客戶收取的輝達（Nvidia）繪圖處理器（GPU）租用價格。Futurum首席市場策略師波魯爾說，這波漲價甚至包括已推出四年的H100，運算效能與最新型產品相形見絀。

此外，CoreWeave本周說：「已持續以更高價格簽署運算容量合約。」換言之，這家新雲公司也能對租用AI運算服務的客戶漲價。

儘管Anthropic執行長阿莫戴和其他AI業界領袖呼籲放緩AI模型開發腳步，麥皮克認為，Nebius和CoreWeave的聲明反映AI算力需求依然旺盛，AI晶片價格也走高，有助於減輕市場顧慮。投資人最近擔心，AI發展步調若是放緩，勢必會衝擊流向AI基礎設施的支出。

麥皮克本周發布致客戶報告說：「GPU租用時間的需求正衝上紀錄高點。」

他估計，輝達即將推出的Rubin GPU，未來相關資本支出可達470億美元，而新雲業者透過短期租約帶進的年化營收可達400億美元，長期合約估計可進帳200億美元。由此看來，CoreWeave花在Rubin的投資「十分合理」。