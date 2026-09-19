快訊

記憶體漲價出現裂痕 陳俊聖：有人已開第一槍「陸方價錢很殺」

震撼尺度曝光！甜美主播離婚不到2個月 性感轉型辣曬高衩比基尼照

亞運／名古屋亞運開幕！ 中華代表團110人亮麗登場獲熱烈歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾14A製程快找到客戶？ 報告：Google、輝達等各方巨頭正在評估

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
亞馬遜、蘋果、輝達等科技巨頭據傳正在評估採用英特爾的新一代14A製程，做為台積電的替代方案。 法新社
亞馬遜、蘋果、輝達等科技巨頭據傳正在評估採用英特爾的新一代14A製程，做為台積電的替代方案。 法新社

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14A製程目前還沒有明確的主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到2028年才會舒解。

Wccftech報導，Piper Sandler在一份新報告中指出，在多項總體和個體因素的影響下，亞馬遜、蘋果、超微、Google、特斯拉、微軟、輝達和高通等科技巨頭，都正在評估採用英特爾的14A製程。

Wccftech日前曾報導，英特爾14A製程的缺陷密度（Defect Density）今年6月達到0.5；英特爾目標是在明年第1季降至0.1到0.2。晶片製程愈接近商業化，缺陷密度通常也會大幅下降，良率也會相應提高。

英特爾財務長辛斯納近期也指出，14A製程的改善速度為自2012年的22奈米時代來最快。

半導體業正迫切尋找可行的替代廠商來支應累積訂單，而三星和英特爾是僅有的兩個選擇。若再加上來自美國川普政府的境內生產政治壓力，英特爾就變成唯一選擇，前提是英特爾14A製程的表現符合預期。

英特爾計劃在2028年第1季開始14A製程的量產，並計劃在2027年第2季進行試產。

英特爾8月透過發行新股籌資約150億美元，後來又擴大規模至200億美元。雖然該公司當時並未明確說明籌集這筆新資金的具體用途，但確實有指出，「這次發行旨在進一步讓英特爾能追逐未來成長機會，同時保持強勁資產負債表，並履行對投資級信用評級的承諾」。

更重要的是，英特爾執行長陳立武已多次表示，只有在確定14A製程的訂單後，他才會批准大規模擴張英特爾的代工業務。這無疑是至今對14A製程商業可行性的最明確訊號之一，尤其考慮到英特爾目前手上已擁有約300億美元現金，似乎無需再為其他目的籌資。

英特爾 製程 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積先進封裝優勢看到2028 日月光投控、欣興、家登等沾光

成熟製程又香了？AI紅利燒到明年 外資買力積電7.7萬張、聯電2.8萬張

聯電、世界 四檔搶鏡

從喊「還用不到」到排進量產 台積啟用新曝光機，台廠誰受惠？

相關新聞

股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事

日本銀行（央行）周五升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但後續升息訊號未達市場期待，日圓一度重挫1.3%、逼近158日圓兌1美元。日經新聞報導，日銀已向市場詢問匯率，被視為干預前兆，日圓跌幅隨後收斂至0.5%，報156.75。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

AI該放慢腳步 否則世界末日將至？黃仁勳斷言：應儘可能全速發展

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。

Google Gemini兩款新模型上線 能用語音執行複雜任務

Google Gemini推出兩款新模型，能進行近乎即時的推理，以語音和人工智慧「對話」。包括專為規模化和成本效益而打造的Gemini 3.8 Live，將對話智慧與流暢的對話和視覺基礎相結合；以及專為高複雜度任務而設計Gemini 3.8 Live，具有更高的智慧和多步驟推理能力。可以整合在Gemini應用、Google Workspace和Google搜尋，與Gemini進行更流暢、更協作的對話，用語音即可輕鬆應對複雜任務。

AI減緩恐衝擊晶片需求和價格？ 分析師：2個跡象顯示不用怕

呼籲加強人工智慧（AI）安全護欄的聲浪日益高漲，令市場憂慮AI晶片及其他硬體支出可能隨之減速。華爾街分析師則指出，兩個跡象顯示投資人無須過慮。

英特爾14A製程快找到客戶？ 報告：Google、輝達等各方巨頭正在評估

投資銀行最新報告指出，雖然英特爾新一代的14A製程目前還沒有明確的主要客戶，但科技界各大巨頭卻都在對其進行評估，因為業界正迫切尋找可替代台積電的廠商，因為台積電的產能瓶頸至少要到2028年才會舒解。

中國車市需求多元化 豐田將首度投產增程式電動車

日本豐田汽車將於2027年春季在中國生產搭載發電用引擎的「增程式電動車」，其續航距離比一般電動車更長，也比油電混合車更安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。