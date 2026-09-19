日本銀行（央行）周五升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但後續升息訊號未達市場期待，日圓一度重挫1.3%、逼近158日圓兌1美元。日經新聞報導，日銀已向市場詢問匯率，被視為干預前兆，日圓跌幅隨後收斂至0.5%，報156.75。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 日銀升息難救日圓 一度逼近158、詢價釋干預警訊

總裁植田和男表示，政策已進入防止通膨超標的新階段，不排除10月再升息或擴大升息幅度，但坦言難以判斷利率終點。兩位政策委員反對升息，也增添後續緊縮的不確定性。

美國銀行策略師認為，詢價等於再次向市場鳴槍示警。日本連假至下周三，交易清淡可能放大干預效果，但若日銀跟不上Fed緊縮步調，日圓仍可能貶向160。干預能否帶來持續回升，仍須看貨幣政策。

2. Gemini也招認入侵三家企業 Anthropic自費請人抓漏洞 但獨立性存疑

Google證實，Gemini在資安測試中意外入侵三家企業系統，手法包括猜出密碼，以及使用公開儲存庫內的登入憑證。測試由Irregular執行，OpenAI、Anthropic和Meta先前披露的入侵事件，也出自同一批測試。

Anthropic已聘請埃森哲（Accenture）測試Claude，設法突破安全防護、找出漏洞，但由Anthropic支付費用，使評估獨立性受到質疑。Anthropic表示，因工作迫切才先出資，長期應由各方共同出資或政府提供經費。業界對放慢AI開發及增訂管制仍有分歧。

3. AI喊慢、晶片仍缺貨 行情真正考驗在產能追上需求

彭博分析師指出，業界呼籲放慢AI開發，尚不足以扭轉晶片供不應求的局面，半導體獲利展望仍強勁。產業資料顯示，晶片庫存周轉天數降至2000年以來最低，記憶體供應尤其吃緊。

即使安全提案落實，影響也可能集中於模型預訓練，但這項工作占AI運算的比重已縮小。彭博行業研究估計，光是推論需求，2027年就可能占輝達資料中心營收75%。

評論認為，AI行情更大的考驗，是產能追上需求、供應不再稀缺，而非業界自願放慢腳步；目前尚未走到這一步。

4. 晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

美國晶片股連四日走強，費半周五大漲2.8%，台積電ADR漲1%，帶動標普500和那斯達克指數各漲0.2%和0.4%，道瓊則跌95.40點。三大指數周線僅那指收紅，漲0.7%。

下周市場將關注Fed官員談話和川習會，尋找升息線索，並觀察AI競賽和半導體管制議題。策略師霍根指出，美債10年期殖利率5%和油價每桶100美元，是股市兩道心理關卡。晶片股雖撐盤，AI帶動的企業獲利能否抵銷高利率和高油價壓力，仍是後市考驗。

5. 96歲巴菲特交棒 務農兒子接董事長、守住波克夏不分家

96歲的巴菲特周五卸下波克夏（Berkshire Hathaway）董事長，由71歲兒子霍華德接任。今年1月已接任執行長的亞伯，將繼續掌握營運和資金配置。

霍華德長年務農、投入慈善，經營企業和投資經驗相對有限，但已擔任波克夏董事逾30年。他的主要任務是守護父親建立的企業文化，確保管理階層不偏離核心價值，並防止集團遭拆分。

波克夏第2季底持有約3,650億美元現金，股價卻落後大盤，引發資金運用及是否配息的討論。部分投資人認為，巴菲特卸任有助釐清亞伯的決策權。巴菲特仍是最大股東，知情人士表示，他將繼續參與該公司事務。

日圓周五尾盤跌幅收斂。/擷自彭博 CODEX協作