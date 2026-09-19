中國車市需求多元化 豐田將首度投產增程式電動車

日本豐田汽車將於2027年春季在中國生產搭載發電用引擎的「增程式電動車」，其續航距離比一般電動車更長，也比油電混合車更安靜。

「日本經濟新聞」報導，隨著中國市場對增程式電動車的需求增加，豐田汽車將持續發展多元車款，加速開拓中國這個最大的電動車市場。

「增程式電動車」（EREV）被稱為繼純電動車（BEV）、插電式混合動力車（PHV）、油電混合車（HV）及燃料電池車（FCV）之後的「第5種電動車」。

其特色是搭載小型發電引擎，除可從外部充電外，也能以引擎發電，再將電力輸送至驅動馬達，因此與完全依靠電池的純電動車相比，續航距離更長，部分車款甚至可延長至約5倍。

與同時靠馬達及引擎驅動的插電式混合動力車相比，增程式電動車搭載的引擎較小，行駛時也更安靜，也能提供接近純電動車的平順駕駛感受。

價格方面則被認為與插電式混合動力車相當。不過，由於結構比純電動車複雜，能源效率較低，維修也較為繁瑣。

這將是豐田首次推出增程式電動車。豐田計劃從2027年4月起在中國開始生產，初期每月生產數百輛。2027年，全年產量預計達到約20萬輛，2028年進一步提高至約40萬輛。

2025年豐田全球銷售量中，純電動車約20萬輛、插電式混合動力車約18萬輛。豐田計劃將增程式電動車的生產規模擴大至足以成為主要電動車類別之一。

豐田投入增程式電動車的背景之一，是中國市場需求日益多元化。

根據畢馬威（KPMG）顧問公司統計，中國市場2026年1月至7月的新車銷售量約1017萬輛，較去年同期減少20%。其中，由純電動車及增程式電動車帶動的新能源車占比達56%，創歷史新高。

在中國，受到政府補助等因素帶動，汽油車需求快速轉向電動車，但對充電基礎設施的疑慮，仍是阻礙消費者轉換的一大因素

美國顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）合夥人鈴木智之指出，「增程式電動車開始在中國獲得支持，被視為電動化過程中的務實選擇」。

豐田提出「多路徑」（Multi-Pathway）全方位策略，計劃按照各地市場需求，在當地開發及生產車款。豐田也計劃在2027年於中國生產續航距離較長的新一代電動車，並以Lexus品牌推出，同時投入目前中國需求正旺的增程式電動車。

另一方面，中國純電動車市場正出現價格競爭。包括比亞迪（BYD）在內的中國車商過度投資設備及擴大生產，引發被稱為「內捲」的過度競爭，已成為社會問題。

相較之下，增程式電動車的技術比純電動車複雜，能以較高價格銷售，有助於確保利潤，也較不容易陷入價格戰。

一名豐田汽車的高層表示：「中國在一面倒向純電動車的市場中，競爭日益激烈，各家企業陷入削價競爭。我們需要採取措施，避免被捲入其中。」

中國政府將油電混合車排除在新能源車「車輛購置稅」減免的適用範圍之外，這對擅長生產油電混合車的日本車商形成不利因素。

增程式電動車領域中，豐田的競爭對手也開始投入開發。今年春季，日產汽車在新款運動型多功能休旅車（SUV）NX8首度採用增程式電動車型，這是日產社長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）提出的「以中國作為創新與出口據點」策略的一環。

另外，中國智慧型手機大廠小米也將於本月推出新款增程式電動車。

畢馬威顧問公司首席顧問轟木光表示：「中國的純電動車價格競爭激烈，也有不以獲利為優先的案例。對日本車商而言，擁有多元的產品組合及銷售策略，將有助於確保競爭力。」