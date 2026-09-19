快訊

亞運／中華代表團13種類計110人參與開幕典禮 李洋現身觀眾席

同事不知冰櫃藏屍6天…狠心男疑預謀殺泰女友 運屍畫面曝光

旅日注意！杜鵑颱風增強為中颱 下周一影響日本關東、東北地區

聽新聞
0:00 / 0:00

AI該放慢腳步 否則世界末日將至？黃仁勳斷言：應儘可能全速發展

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。

在周末播出的CBS訪談節目中，黃仁勳說：「無論怎麼描述，2030年不會是世界末日。世界終結的機率是零。」

黃仁勳表示，他不同意美國總統川普認為AI相關疑慮都是騙局的說法，但也反對所謂AI將在2030年之前消滅人類的末日預言。

近來，對AI發展一日千里的顧慮日增，有些人士呼籲設立護欄並由政府監管，連業界領袖也紛紛表示應放慢腳步。引發這波熱議的Anthropic研究員考克森（Jacob Coxon）本月辭職，理由是AI公司快馬加鞭開發，卻未採用妥善的安全協定，他擔心長此以往，AI「可能在2020年代結束前導致人類滅絕」。

近日頻繁公開露面的黃仁勳則一再表示，他認為AI安全性是可以控制的，而且沒必要實施新的監管法規。輝達是AI處理器最大供應商，公司市值隨AI投資漲潮升破5兆美元，成為全球市值最高企業。

黃仁勳在訂於20日播出的CBS訪談中表示，AI產業不該放慢腳步。他說：「我們應該儘可能快速衝刺，不管別人。但我們絕對不會，也絕對不該，尚未準備好就推出產品，交出不安全的產品。」

輝達 黃仁勳 NVIDIA AI 川普 美國 Anthropic

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英王警告錯用AI恐釀災難 黃仁勳：產品不安全應先擱置

川普怒轟「AI末世論是騙局」！親電黃仁勳力挺AI發展 網封：多頭總司令

炒作AI末日論是場算計？《大賣空》艾斯曼揭AI巨擘真正用意

川普拒絕放慢AI發展！OpenAI、Anthropic、xAI三巨頭示警 他喊「誰贏AI就贏一切」

相關新聞

股神交棒、川習會將登場 下周開盤前回顧5件國際大事

日本銀行（央行）周五升息1碼（0.25個百分點）至1.25%，但後續升息訊號未達市場期待，日圓一度重挫1.3%、逼近158日圓兌1美元。日經新聞報導，日銀已向市場詢問匯率，被視為干預前兆，日圓跌幅隨後收斂至0.5%，報156.75。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

AI該放慢腳步 否則世界末日將至？黃仁勳斷言：應儘可能全速發展

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳駁斥所謂人工智慧（AI）世界末日論，斷言AI不會構成人類滅絕風險，並認為科技公司應儘可能迅速發展AI。

Google Gemini兩款新模型上線 能用語音執行複雜任務

Google Gemini推出兩款新模型，能進行近乎即時的推理，以語音和人工智慧「對話」。包括專為規模化和成本效益而打造的Gemini 3.8 Live，將對話智慧與流暢的對話和視覺基礎相結合；以及專為高複雜度任務而設計Gemini 3.8 Live，具有更高的智慧和多步驟推理能力。可以整合在Gemini應用、Google Workspace和Google搜尋，與Gemini進行更流暢、更協作的對話，用語音即可輕鬆應對複雜任務。

中國車市需求多元化 豐田將首度投產增程式電動車

日本豐田汽車將於2027年春季在中國生產搭載發電用引擎的「增程式電動車」，其續航距離比一般電動車更長，也比油電混合車更安...

歐盟首座商規碳封存設施啟用 年封存上看800萬噸

化工巨頭英力士（INEOS）透過聲明表示，歐盟第一座商業規模的二氧化碳封存設施今天開始營運，年封存量有望上看至800萬公...

60年「股神」巴菲特非百戰百勝 連波克夏也算失敗投資

正如「股神」巴菲特(Warren Buffett)本人所言，在他長達60年的輝煌投資生涯中，不是每項投資都像蘋果那樣成功，而這些失誤往往能提供寶貴的教訓。華爾街日報便整理出了幾個巴菲特最成功和最失敗的投資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。