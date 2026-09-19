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歐盟首座商規碳封存設施啟用 年封存上看800萬噸

中央社／ 哥本哈根18日綜合外電報導
歐盟第一座商業規模的二氧化碳封存設施今天開始營運，年封存量有望上看至800萬公噸。法新社
歐盟第一座商業規模的二氧化碳封存設施今天開始營運，年封存量有望上看至800萬公噸。法新社

化工巨頭英力士（INEOS）透過聲明表示，歐盟第一座商業規模的二氧化碳封存設施今天開始營運，年封存量有望上看至800萬公噸。

路透社報導，英力士這項名為「綠沙」（Greensand）的項目將把捕集到的二氧化碳注入靠丹麥一側的北海海床下。

英力士表示，綠沙項目第一階段每年最多可封存40萬公噸二氧化碳，全面達到設計容量後年封存量可望擴大至400萬至800萬公噸。

綠沙項目將讓丹麥一些生質甲烷工廠所排放的二氧化碳先經液化後，以卡車運至艾斯比約港（Port ofEsbjerg），再以船舶運往離岸約250公里、已枯竭的尼尼西油田（Nini West oil field），注入海床下1800公尺處。

歐盟能源暨住宅事務執委約根森（Dan Jorgensen）在聲明中說：「我們為歐洲各產業開闢一條道路，讓它們在持續轉型、邁向低碳未來的同時，也能維持歐陸的生產、投資與就業。我們也在這場攸關生存的氣候變遷抗爭中，開闢一條新戰線。」

挪威的「北極光」（Northern Lights）二氧化碳封存項目已於2025年8月開始封存二氧化碳，但挪威並非歐盟成員國。

碳捕捉與封存（CCS）是一種捕捉工廠排放二氧化碳後將之壓縮並送至地下或海床深處永久儲存的技術。這對協助高碳排產業減碳頗為重要。

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