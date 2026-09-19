晶片股連四漲撐住美股 下周川習會、油價與殖利率考驗漲勢

美國晶片股連四日走強，帶動標普500和那斯達克指數收紅，但美國10年期公債殖利率再度觸及5%，通膨和中東戰事疑慮仍壓抑買氣。下周市場將關注Fed官員談話及川習會，尤其是美中之間AI發展競賽和半導體相關管制能否有進展，將牽動科技股能否帶領大盤再創新高。

道瓊工業指數周五小跌95.40點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.2%和0.4%，一周下來來僅那斯達克收紅，漲幅0.7%。

晶片股撐起大盤，費城半導體指數周五大漲2.8%，台積電ADR漲1%，周線分別上漲0.8%和0.3%。

Jefferies策略師認為，投資人先前因Anthropic執行長阿莫戴警告AI安全風險而賣出科技股，反應可能過度。目前的提議不太可能拖慢AI普及，但後續管制可能影響業者法遵的支出、競爭態勢及資金運用。他們判斷，除非失控的AI代理引發重大事件，或造成網路大規模中斷，主管機關不太可能管制AI研究。

富蘭克林坦伯頓研究院投資策略主管修茲（Jeff Schulze）也認為，管制未必會大幅壓縮AI投資或拖慢模型開發，相關消息若引發股價回落，反而可能帶來買點。他指出，企業整體獲利強勁，標普500近幾個月卻原地踏步，使股價更有支撐；若長天期公債殖利率能繼續回落，將更有利股市。

不過，債市周五再度承壓。美國2年期公債殖利率上升0.054個百分點至4.741%，創2024年7月以來收盤最高；10年期殖利率上升0.049個百分點至4.995%，盤中觸及5%；30年期殖利率升至5.327%。

美國原油期貨下跌1.6%，收在每桶100.30美元，交易員等待沙烏地阿拉伯在基礎設施遭攻擊後恢復原油出口的安排。B. Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出，10年期公債殖利率5%及油價每桶100美元，是市場兩道心理關卡。跌破這些水準，投資人才能稍喘一口氣、增加進場意願；一旦持續攀高，股市就很難克服這兩股壓力。

Fed本周升息1碼，為2023年以來首次，官員利率預測中位數顯示今年還會再升息一次。下周多位Fed官員將發表談話，市場將從中尋找後續升息線索。霍根表示，華許傾向不預先暗示利率走向，因此其他願意公開說明看法的官員，談話將更值得留意。

市場另一焦點是預計下周四登場的川習會。AI競賽及半導體管制等議題，尤其可能牽動科技股。嘉信理財（Charles Schwab）交易主管兼衍生性商品策略師馬索拉（Joe Mazzola）指出，科技股占標普500權重達38%，大盤要再創新高，科技股必須重新領軍。

高盛歐洲股票現貨交易主管Rich Privorotsky認為，雙方都有強烈經濟誘因降低緊張、尋求協議。在美伊互不信任的情況下，北京若獲得足夠回報，或可居中斡旋，使川習會成為市場的重要轉折。不過，這仍取決於談判結果；若美中關係反而惡化，也可能加深能源危機。

股市本身也有警訊，標普500成分股僅49%仍站在200日均線之上，愈來愈多個股跌破支撐，顯示指數表現掩蓋了個股疲弱。華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）已將標普500年底目標從8,400點降至7,900點，相較周五收盤僅約3.3%的上漲空間，並警告未來三至六個月下行風險升高。

Catalyst Funds投資長米勒（David Miller）則點出多頭能否延續的關鍵：「只要成長足以抵銷升息的影響，股市就仍可能繼續上漲。」AI支出帶動的企業獲利，能否持續抵銷高利率與高油價壓力，將是接下來行情的考驗。